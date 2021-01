Termina una semana importante para los dos asuntos en los que nuestro país se la juega este año: la vacuna y los fondos europeos de reconstrucción. La vacunación no está ahora estrictamente en nuestras manos, ni en las del Gobierno central ni en las de las CCAA porque depende de que la farmacéuticas produzcan y entreguen las cantidades con las que la Unión Europea diseñó la campaña. No hay avances en el litigio con AstraZeneca, salvo que Bruselas mueve ficha y ha autorizado ya la comercialización de esa vacuna y ha publicado el contrato donde se dice que la farmacéutica se comprometía a enviar vacunas también de sus fábricas de Reino Unido, que ahora mismo no tienen problema de producción. Pero la publicación no ha desbloqueado los envíos porque AstraZeneca no se da por enterada. Pulso entre un gigante empresarial y un gigante político, una metáfora de nuestro tiempo.

Y sobre los fondos europeos, se salvaron los muebles en la votación del decreto que regula su gestión pero se demostró que en este momento es inútil apelar en este país a un patriotismo cívico que esté por encima de los intereses partidistas. Es muy triste, pero lo que hay.