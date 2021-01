¿Es machista la Biblia? La polémica e histórica asignatura pendiente de la Iglesia Católica con las mujeres

María Magdalena fue clave en la construcción del Cristianismo, porque fue ella la encargada de comunicar que Jesús había resucitado. Los apóstoles han tenido el reconocimiento posterior de la Iglesia, pero el evangelio de María Magdalena no aparece en la Biblia y no fue santa hasta 2016. ¿Cómo es posible que se haya tardado tanto si es ella que comprueba que ha resucitado? Aprovechamos que Cristina Fallarás acaba de publicar "El Evangelio según María Magdalena" para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la Iglesia.

Si hacemos una encuesta, es probable que muchas personas estén convencidas de que María Magdalena era prostituta. Error. La Biblia no se refiere nunca a María Magdalena en esos términos. Sin embargo, la iconografía posterior siempre la presenta igual: "En cualquier cuadro, siempre aparece como una pecadora a los pies de Jesús. En un plano de inferioridad, en el suelo, medio vestida y siempre identificándola con la prostituta que nunca fue", explica la teóloga feminista Margarita Pintos. Además, hay que entender el contexto de la época: "En la sociedad judía, las mujeres no podían ser testigos en los juicios porque se decía que eran mentirosas. La idea de una mujer como ella, con capacidad de liderazgo e independiente económicamente no cuadraba", añade Pintos.

Cristina Fallarás atribuye esa creencia generalizada a la construcción de la mujer que hace la religión católica: "Eva es la culpa, María es el modelo de mujer virgen y faltaba María Magdalena, la prostituta". Su último libro es una novela histórica que narra la vida de María Magdalena desde su punto de vista, como mujer rica y culta que financia el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué hace Fallarás escribiendo sobre la religión católica? Su respuesta es contundente: "Porque soy marxista, gracias a que fui profundamente cristiana".