La incertidumbre y el aislamiento: dos factores que hacen más difícil el duelo en pandemia

Esta noche queremos hablar de ellos, de las víctimas mortales de esta pandemia, de las que han fallecido y de sus familiares. Y de cómo se hace el duelo en un tiempo como este, cuando los que no están contagiados acusan fatiga pandémica e incluso mucha gente dice que necesita desconectar. Para quien ha perdido un ser querido, eso no es posible. Hablamos con Amparo Menéndez, psicóloga especialista en duelo, en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

"Es muy importante ponerle nombre a esta tragedia, a las víctimas que convertimos en números cada día. Debemos seguir siendo seres humanos", asegura Menéndez, que añade que el aislamiento que estamos viviendo es más duro de lo que nos imaginábamos porque pierdes a alguien y no puedes consolarte con tus seres queridos. "Al principio no se permitía a la gente asistir al final de la vida de un enfermo de coronavirus. Ahora permiten a una persona vivir esos últimos instantes con su familiar, aunque también es muy doloroso decidir qué persona se va a quedar ahí y pensar que el resto no van a poder estar", añade.

La psicóloga asegura que es normal que aparezca un sentimiento de culpa cuando no te puedes despedir de alguien. Ese sentimiento se traduce en preguntas: ¿Quién le contagió? ¿Cuándo fue? ¿Cómo le habrán atendido? ¿Se habrá sentido solo/a? ¿Pensará que le hemos abandonado? "Todos estos sentimientos son la incertidumbre. La incertidumbre es nefasta cuando has perdido a alguien. Te planteas todo. Y es también una reacción habitual del proceso buscar un culpable. Es terrible no saber qué ha pasado en ese tiempo", explica.

Menéndez cuenta que las consultas antes de la pandemia eran muy espontáneas: "Una persona te explicaba lo que le había pasado, lloraba y te daba un abrazo. Necesitan ese abrazo y ahora no se lo podemos dar". Señala que en el duelo debemos estar acompañados, porque "cuando pierdes a alguien, hay una parte tuya que se va y una parte de esa persona que se queda contigo".