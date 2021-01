Un infectólogo señala las tres razones para que una variante del COVID-19 se convierta en una nueva pandemia

El Ministerio de Sanidad ha publicado este viernes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe del jueves, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 38.118, de las que 15.315 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende ya hasta los 2.743.119.

Sanidad ha registrado también 513 nuevas muertes con respecto al informe del jueves, por lo que la cifra oficial de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende ya a 58.319. El número de muertes en la última semana por COVID-19 se sitúa en 1.855 personas. Hoy en una residencia de Madrid se ha detectado un brote atribuido a la nueva variante británica que se ha cobrado la vida de 11 personas. Hablamos con Santiago Moreno, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Entre otras cosas Santiago Moreno ha señalado las tres condiciones que se deben dar para que surja una nueva pandemia a raíz del coronavirus. Y es que, si una de las variantes se vuelve resistente a las vacunas, se hace más virulenta y además más transmisible podríamos estar hablando de una nueva pandemia.

Sobre las cifras del COVID

Si no se aplican medidas diferentes cuya contundencia garantizara una bajada más rápida, es probable que hasta que la vacuna no haga efecto sigamos registrando casos por encima de los 25 por 100.000 habitantes. No soy optimista con alcanzar esa cifra en poco tiempo.

Ojalá la ministra Darias tenga razón y sea el principio del final. Pero es pronto para decir que en España y Europa estemos doblegando la curva. La variante británica la tenemos y está llamada a sustituir al virus dominante actual. En febrero la cepa dominante fue reemplazada por otra más infectiva que es la que tenemos ahora y la variante británica está emplazada a que sustituya a la anterior. Y esto efectivamente es un factor que hay que tener en cuenta porque se añade que mediante contactos tan estrechos el número de casos secundarios sea mayor por esa infectividad. Pero podrían ocurrir también mutaciones en nuevos virus. No podemos descartar que se añadan variantes para complicar el mapa epidemiológico.

En verano logramos llegar a cifras bajitas de transmisión para que a finales de julio repuntáramos. Ahora podría ocurrir lo mismo. La solución definitiva la traerá la vacuna. Hasta entonces tenemos que hacernos a la idea de que vamos a vivir en condiciones muy parecidas a la actual.

Sobre la variante británica

Clínicamente no parece haber diferencias en la variante británica. Afortunadamente parece que solo incide en la capacidad de transmisión y no en su gravedad.

Podríamos tener la mala suerte de que una de esas mutaciones cambiase el carácter del virus, por ejemplo que se hiciese resistente a las vacunas, que fuera más transmisible y más virulento. Esto daría lugar a una pandemia diferente. Esto es excepcional, hay una posibilidad, pero es raro. El peligro está en que se establezca en infecciones crónicas y persista durante largos periodos en algunos pacientes, en concreto en pacientes inmunodeprimidos. Parece que las mutaciones podrían originarse merced a esta persistencia en algunas personas y no podemos hacer nada para evitarlo. Pero es una eventualidad poco probable.

Al principio cuando hablábamos de la cepa británica hablábamos de antecedentes que provenían de Reino Unido. Ahora ya no. Ahora indica que hay transmisión aquí. Sabiendo además que la variante británica tiene más probabilidad de causar brotes.

Sobre posibles nuevas medidas contra la variante

Si alguien no adopta las medidas, el riesgo de contagiarse con la cepa británica es mayor. Y en eso se basa el aumento de la efectividad, nuestras medidas deben seguir siendo las mismas, la única duda está sobre el uso de mascarillas que hay que hacer. Pero sería lo único que habría que modificar para protegernos de la nueva variante. Probablemente nos vamos a infectar de manera más rápida que antes aún así.

En nuestro hospital hemos pasada el pico que fue en septiembre. Ahora tenemos a 292 pacientes. El aumento ha sido lento porque ha habido altas, pero creemos que en las próximas semanas vamos a tener más hospitalizados.