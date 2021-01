Los abrazos efímeros

Ciudadanos ha presentado y retirado una campaña en la que se pedía votar abrazo, con gente abrazándose a sí misma, y es inevitable pensar en aquel cartel de Albert Rivera desnudo: menos mal que él no se abrazaba. Fue la foto con la que se presentó el partido en sus primeras elecciones, 2006, y en ella Rivera decía que sólo nos importan las personas. Han pasado quince años. Ya estamos todos vestidos. Ya nos ha dado tiempo a que todo nos importe y nos haya dejado de importar varias veces. De todos los partidos políticos que aspiran a ser fieles a sí mismos, Ciudadanos es el último de ellos que sacaría a gente abrazándose a sí misma como si fuese Peter Griffin de Padre de familia en una famosa escena en la que prueba MDMA. Por su naturaleza intelectual, antisentimental, antirretórica plasmada en 2004 en las personas que lo fundaron; cierto es que cuando empezó el circo, empezaron las pistas. Pero eso pasa siempre. He leído estos días un panfleto que se recupera de José Luis Cuerda escrito en los años noventa acerca de las emociones de baratillo. Dice que la emoción es un medio de conocimiento y no un fin, de tal manera que cuando se construye cualquier tipo de discurso para dirigirlo al corazón, se está haciendo trampa. Si es usted político y está en elecciones, su prioridad es que nos podamos abrazar entre nosotros cuanto antes, y no abrazarnos a nosotros mismos, que ya estamos muy cansados.