Un año de COVID-19, recuerdos de un intensivista

Los recuerdos de aquellos primeros días de marzo de 2010 tienen que ver con la sensación de que se iba acercando algo, pero también con cierta sensación de incredulidad. Habíamos oído de un coronavirus, una enfermedad que colapsaba los hospitales en Wuhan, que eso mismo había empezado a pasar en el norte de Italia y llegaban noticias bastante dramáticas, pero no se sabía si era algo que estaba ocurriendo de forma excepcional allí y que no nos iba a llegar.

Poco a poco se iba acercando más, pero la sensación de que aquí no nos iba a llegar de la misma forma seguía sin estar presente. Hablabas con amigos y compañeros del Hospital de Torrejón que te decían que aquello se estaba llenando, que cada vez había más casos de COVID-19, que la UCI estaba llena, que tenían que abrir nuevos espacios... Y a ti te parecía una cosa increíble y, al mismo tiempo, te costaba pensar que fuera a ser algo que íbamos a vivir todos.

"Parecía increíble y, al mismo tiempo, costaba pensar que lo íbamos a vivir todos"

Hasta que vas leyendo cifras, porcentajes... Vas viendo cómo aumenta la curva de incidencia y te vas dando cuenta de que íbamos un poquito por detrás de Italia, pero que seguíamos el mismo rumbo. Yo recuerdo el día 8 de marzo, después de la manifestación, en Twitter distintas reflexiones y, especialmente, un hilo de un neumólogo de Fuenlabrada que iba dando unos datos de cómo podría ser la evolución si no se hacía nada, si no frenábamos de alguna manera aquello. Fue cómo abrir los ojos y darnos cuenta de que eso sí que nos iba a llegar, sí que nos iba a afectar.

Efectivamente, ya en esa semana tuvimos que llenar la UCI entera de pacientes COVID y empezamos a entrar en una dimensión nunca conocida, nunca vivida por nadie de los que estábamos trabajando en ese momento en los hospitales: cómo afrontar una situación absolutamente excepcional de colapso, con cantidad de pacientes que iban viniendo a la urgencia, con cantidad de pacientes que iban llenando las plantas y cómo íbamos teniendo que convertir en plantas COVID cada una de las áreas del hospital. Cómo eso se iba traduciendo también en un porcentaje de pacientes críticos que iban goteando constantemente en la UCI: 2, 3, 5, 6 hasta 8 pacientes diarios, cuando normalmente una UCI se maneja con 10-12 camas y acabamos teniendo que abrir distintos espacios, hasta 50.

Esa sensación de estar viviendo algo demasiado irreal. Muy dramático, muy, muy duro y muy difícil, con todos los espacios del hospital dedicados a una sola patología, con todo el mundo colaborando muchísimo, pero al mismo tiempo muy fuera de nuestra zona de confort, donde todos los espacios nos eran en ajenos, dónde no había protocolos ni terreno seguro, donde todas las opciones de tratamiento eran hipótesis... Esto puede funcionar, esto puede que vaya bien, vamos a intentar con esta estrategia...

"Vivimos algo demasiado irreal. Muy dramático, muy, muy duro y muy difícil"

El poco tiempo en el que no estábamos con los pacientes lo usábamos para estudiar, para leer artículos, para ver de qué manera podíamos enfocar la situación, tanto en el plano de la asistencia a los pacientes como en la atención a las familias por vía telefónica, como en aprender de qué manera organizarnos en un hospital que estaba casi en "modo guerra". Fue una situación muy irreal, muy abrumadora con esa cantidad ingresos, con esa cantidad de trabajo y todo el rato viviendo fuera de la zona de confort.

Y cada pasito que se daba pues era como más irreal... Ahora se suspenden las cirugías, ahora toda esta área del hospital también con pacientes COVID, ahora un estado de alarma, confinamiento domiciliario... Todo aquello que iba saliendo que había ocurrido en China y en Italia, pues iba llegando a tu entorno y tenías que adaptarte a esta nueva situación.

Todo el rato con el miedo a "me puedo contagiar", "no sé qué" compañero está ingresado, están aumentando las cifras de positivos entre el personal sanitario, están aumentando las cifras de fallecimientos entre el personal sanitario.

Los aplausos de las ocho

Una situación salpicada con esos elementos un poco excepcionales pero también reconfortantes. Recuerdo los aplausos de las 8 de la tarde como un momento, no tanto de sentirme homenajeado como sanitario, como de unirnos como sociedad en una especie de acto común de reafirmar la esperanza y decir: "Vamos a salir juntos de todo esto". También había ese punto de ingenuidad, de pensar que íbamos a salir mejores y, que frente a las diferencias y los sectarismos, la pandemia iba a sacar lo mejor de nosotros mismos, que como sociedad nos íbamos a apoyar, a remar juntos, que íbamos a superar nuestras diferencias, que íbamos a hacer algo mucho mejor frente a la adversidad que llega de fuera. Tampoco eso ha ocurrido.

Aplausos sanitarios ante el Hospital Príncipe de Asturias en la primera ola de la pandemia. / Fernando Villar (EFE)

Recuerdo los primeros pacientes que llegaron a la UCI. La sensación de extrema precaución porque había que ponerse el EPI completo para entrar en el box, muchísima precaución para intubarlos. Recuerdo esa sensación de peligro constante al contagio, no saber muy bien qué podía ocurrir. Recuerdo cómo las noticias que nos llegaban de casi todos los hospitales eran malas. A los pacientes les estaba yendo muy mal, con una evolución de un "distres" muy malo, una evolución horrible.

Recuerdo como, a los cuatro o cinco días de haber intubado a una paciente joven por coronavirus, pudimos despertarla, mejoró, ¡la pudimos extubar!. Ese momento fue impresionante. Esa sensación de esperanza de: "Bueno, es posible hacer algo con esta enfermedad. No todos los pacientes se nos van a morir, no todo está perdido". Ese fue un recuerdo muy intenso de esos primeros días que, luego, se acompañaban también de momentos mágicos... Aplaudir en las extubaciones, cuando quitamos el tubo a un paciente, aplaudir cuando dábamos el alta... Todo el equipo aplaudiendo cuando un paciente se iba a planta. Bueno, no sé, son recuerdos de aquellos momentos tan excepcionales, donde cada pequeño paso positivo se vivía como una victoria, como un pasito de esperanza de que había algo que hacer y podíamos enfrentarnos a esta enfermedad y no solamente firmar certificados de defunción, que era un poco la sensación terrible que a veces estaba en el ambiente.

"Cada pequeño paso positivo se vivía como una victoria , como un pasito de esperanza"

¿La situación ahora? Realmente hay cosas que no han cambiado nada. El perfil del paciente que tiene COVID sigue siendo igual, seguimos viendo un predominio de personas entre los 50 y los 70 años que tienen hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algún tipo de inmunodepresión. Tienen factores de riesgo y esos son los pacientes que se enferman con más frecuencia, igual que en la primera ola.

Es verdad que hay veces que los podemos ingresar antes y eso también mejora el pronóstico. Es verdad que hay muchos tratamientos que utilizamos en la primera ola que hemos descubierto que no tiene ningún efecto, ni positivo ni negativo y ya no se utilizan. Es verdad que hemos aprendido que hay cosas que son muy importantes para el manejo de las "secreciones respiratorias", de la ventilación mecánica. Cosas que hemos confirmado que funcionan mejor... Eso te lo da la experiencia. Pero quizá, yo creo que la diferencia fundamental, es que en la primera ola todo era excepcional, nadie estaba preparado para aquello, nadie lo había visto venir. Estábamos todos intentando dar nuestra mejor versión y lo mejor que sabíamos hacer para superar aquello, sin tener ni idea de qué es lo que nos podía esperar, de qué podíamos esperar de aquello y cómo podríamos enfrentarnos. Estábamos obligados a hacerlo lo mejor posible y dar lo máximo.

Sanitarios atienden a un paciente en la UCI covid. / Europa Press

Cuando aquella primera ola se superó, recuerdo lo que todos pensamos: "Hay que evitar de todas las formas posibles que esto vuelva a suceder, con el rastreo de contagios, la prevención... Hay que evitar una nueva situación de confinamiento y de colapso sanitario". Decepción. Enorme decepción con todas las autoridades, con todos los políticos y gobiernos que tenemos. Las medidas han fracasado. Segunda ola, tercera ola... Han estado pensando en cómo salvar la economía, salvar la Navidad, salvar tantas cosas, cuando lo fundamental, lo más importante se nos escapa entre las manos.

Esta actuación de nuestros gobernantes también contribuye al estado de ánimo. Llevar un año de enfrentamiento con esta enfermedad, de estrés en los hospitales, de estrés en el sistema sanitario. A todo esto hay que sumarle esta decepción con los que tienen que hacer la otra parte del trabajo. Poner en marcha las medidas de prevención, dar mensajes claros de lo que se puede y no se puede hacer. Ahora nos vemos otra vez viviendo el colapso sanitario, los picos de incidencia, de ingresos, de ingresos en UCI, de colapso de UCI y de fallecimientos.

"Todo el esfuerzo que se hizo se ha tirado a la basura"

Esa es la novedad con respecto a la primera ola, que al cansancio, al agotamiento psicológico, al estrés emocional de estar viviendo toda esta experiencia, vemos el efecto de una ausencia de política de prevención. Tenemos la sensación de que todo el esfuerzo que se hizo se ha tirado a la basura por malas opciones de inversión, malas opciones políticas, por no hacer caso a lo que los expertos recomiendan. Lo que estamos viendo ahora es una tercera ola, que se parece mucho a la primera, pero en vez de actuar como entonces se están intentando modular las medidas. Esta ola se va a prolongar como la segunda, pero con niveles tan altos de contagio como la primera y eso, genera una sensación tremenda de fatiga en el horizonte.