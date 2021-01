A la atención de José Luis Moreno-Ruiz

Huelen los días a cloroformo, pero esta mañana no es olor a hospital, sino a un cloroformo lírico y de radio modernista de años posmodernos. Un modernismo póstumo igual que la mano muerta de Valle-Inclán. El modernismo era Valle, y en la voz de José Luis Moreno-Ruiz, que en paz descanse, estallaban los versos lo mismo que una invocación. Porque su programa tenía el nombre del poema, Rosa de sanatorio. Hoy los programas tienen nombre de refrán. ¿A quién invocaba José Luis Moreno-Ruiz con su alarido interno, con su jardín moderno de canciones antiguas y de libros salidos ni de la memoria ni del olvido, sino de la cuesta Moyano, que es donde se mezcla todo? Nos invocaba a nosotros, radioescuchas de la noche. La radio es el más clandestino de los medios de comunicación. Una voz que sale de detrás de un telón de acero, de una cortina rasgada, que tiembla sobre el mármol de la cocina o que retumba tras la puerta cerrada de otra casa. De repente ya no vive José Luis Moreno-Ruiz, murió la semana pasada. Se queda uno mirando los discos suyos que ha guardado, y esos libros suyos escritos con rabia, cayendo en barrena los dedos sobre el teclado, como un Gómez de la Serna yonki y tironero, la comparación, no, no es muy literaria; pero remite a una época, a los días en que uno los libros los llevaba a todas partes en la mano, que era la mano rota de Valle-Inclán y de Cervantes. Fue periodista, que es lo peor que le puede pasar a un escritor; pero la literatura española vive exiliada en los periódicos. Tenía cara de boxeador. Siempre se escribe fuera de combate. Detrás de cada éxito sonado, hay mil autores sonados. Cuando en los bloques sonaba la voz de José Luis-Moreno Ruiz, los libros se ponían de nuestra parte y teníamos algo en qué creer.