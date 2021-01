Corre al país de los blancos: solidaridad para la educación

"Los blancos lo hacen todo bien", muchos niños en África sueñan con irse "al país de los blancos" y ese era el sueño también de Ousman Umar en su Ghana natal. Salió de Fiaso, su ciudad natal, en el año 2000 y durante 5 años atravesó Níger, Libia, Túnez, Argelia, Mali, Marruecos y Mauritania. "Atravesé el desierto y perdí a más de la mitad de mis compañeros, estuve varias veces en prisiones libias y todavía no sé cómo pude salir de ahí, me subí dos veces en patera para atravesar el mar sin saber nadar" nos cuenta Ousman. Nadie sabe lo duro que es ese viaje, pero él al final llegó a Fuerteventura y de ahí a Málaga. Allí le preguntaron a dónde quería ir y dijo Spain. Cuando le dijeron que ya estaba en Spain, recurrió a la única referencia que tenía de nuestro país: "Barca" refiriéndose al Barça, y a Barcelona lo enviaron.

Llegó solo "ni en la travesía del desierto me sentí tan solo como los dos meses que viví en la calle en Barcelona, era invisible para los barceloneses. No sabía leer, ni escribir. No podía hablar con nadie, dormía en la calle, comía de la basura". Hasta que un día no sabe por qué, se levantó del banco y se fue a hablar con una mujer "La Montse" que junto con Armando, su marido. Cuando supieron su situación lo acogieron en su familia. Despúes del horror que acumulaba en sus 17 años de vida, ver que le abrían un hogar con calefacción, con agua caliente, ropa limpia..."cuando Montse me acompañó a la habitación, me arropa y me da un beso como a un niño de 5 años se me cayó el mundo encima. No pegué ojo en toda la noche, me la pasé llorando y preguntándome por qué, y sobre todo "para qué", para qué he pasado todo ese infierno si aquí estaba una familia esperándome para quererme" y ese "para qué" ha marcado su vida.

Ousman desde ese momento decide que todo pasa por algo, y que su experiencia tiene que servir para algo. Pasa de ser analfabeto a ir a la universidad, estudiando de noche, trabajando como mecánico de bicicletas de día. Así se saca el grado de Administración y Dirección de Empresas, hace un máster en ESADE y funda NASCO Feeding Minds una ONG que pretende mejorar la educación en Ghana, su país. "Si alimentas el estómago quitas el hambre por un día, al día siguiente vuelves a tener hambre. Si alimentas la mente no tendrás hambre en 100 años" . Fundó la ONG con sus ahorros en 2012, ahora mismo tiene 11 aulas en Ghana donde más de 30 escuelas tienen acceso. Ha dado formación a más de 20 mil estudiantes en estos 8 años.

#CorrealPaísdelosBlancos

Con esta iniciativa quiere concienciar sobre la migración y los peligros por los que pasan las personas que migran desde África a Europa. Los participantes deben decidir cómo participar: andando, corriendo o nadando, cubriendo así todos los tramos tanto terrestres o marítimos que hizo para llegar a Canarias. Te inscribes y decides cuántos kilómetros vas a cubrir, de los 21.333Km que separan Fiaso (Ghana) y Barcelona. Por cada kilómetro recorrido se hace una donación mínima de 0'5 euros. Los participantes pueden visualizar su tramo recorrido, colgar su fotografía y compartirlo en redes sociales. Aquí se puede participar Corre al país de los Blancos.