"Los milagros no existen": Álvaro Benito, muy crítico con el Real Madrid tras la derrota ante el Levante

El Real Madrid volvió a dar vía libre al Atlético de Madrid en el liderato de LaLiga Santander tras toparse con el Levante (1-2) en la jornada 21, un duelo condicionado por la temprana expulsión de Militao y por el atrevimiento de los granotas, que parecen tener tomada la medida al vigente campeón de Liga con tres victorias en sus cinco últimos enfrentamientos.

El título se empieza a escapar y los blancos hacen muy poco por impedirlo. Este sábado se sentenciados por el VAR, estuvieron a punto de resucitar con un penalti parado por Courtois, pero terminaron hincando la rodilla ante la pujanza de los valencianos, más capaces y más dominadores ante la impotencia de los pupilos de Zidane.

El análisis de Álvaro Benito

Nuestro experto en fútbol, Álvaro Benito, se mostró muy contundente en 'Carrusel Deportivo' con la derrota blanca. "Hay que responsabilizar al cuerpo técnico. Vinícius no es la sombra de lo que parecía que iba a llegar a ser. No puedes tratar por igual a Sergio Ramos que a un chaval de 18 años que viene de Brasil y tiene mucho que demostrar", lamentó.

Hace dos años, Vinicius tenía cosas por mejorar, pero ofrecía otras tantas muy interesantes y difíciles de encontrar en el fútbol de hoy. Dos temporadas después, no queda ni rastro de esas virtudes. — Alvaro Benito Villar (@AlvaroBenitoV) January 30, 2021

"No se puede jugar siempre con los mismos"

Benito achacó al cuerpo técnico del club blanco lo que está ocurriendo con la plantilla. "Llevo diciendo mucho tiempo que no pueden jugar siempre los mismos. Estar dos meses sin jugar y luego querer que te rinda al máximo es imposible. Los milagros no existen", dijo el analista.

Y sobre ellos, entre otros, debe recaer el futuro a corto-medio plazo en el club. Los mejores en este curso siguen siendo la “vieja guardia”, que son buenísimos, pero no pueden ser eternos. — Alvaro Benito Villar (@AlvaroBenitoV) January 30, 2021

"Los jóvenes no desarrollan su potencial en el Madrid desde hace tiempo y eso es cosa del cuerpo técnico. Hay que ayudarles a que sea útil. Cuando algo marcha mal tiene muchos motivos y muchas causas. La Liga está casi imposible, adiós a la Supercopa, adiós a la Copa... Y solo estamos en febrero", sentenció.

Courtois: "Con diez es muy complicado"

El portero del Real Madrid Thibaut Cortouis, uno de los destacados en la derrota, dijo que este sábado no se puede hablar de "buen o mal partido" porque jugar con diez casi todo el encuentro es "muy complicado" tras la roja directa a Militao a los ocho minutos.

"Hemos luchado, hemos peleado, pero es complicado jugar así. No hemos terminado las contras que tuvimos y luego ha sido una pena encajar el gol de saque de esquina. Al final hemos jugado muy poco del tiempo extra. Se añadieron cuatro minutos y creo que se jugó uno", lamentó el portero belga.

Preguntado por la roja a Militao, Courtois afirmó que es "difícil" saber si el árbitro tomó la decisión correcta. "Es una jugada interpretable, su primera reacción fue sacar amarilla. No lo sé si es la decisión correcta, pero Militao la intenta quitar, no le derriba queriendo (a Sergio León) y Varane está muy. No sé si sacar roja ahí... es una interpretación, no se puede decir nada", añadió. Y en cuanto al penalti de Vinicis dijo que "unos lo vieron fuera y otros dentro"