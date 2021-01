El Real Madrid ha otorgado al Atlético de Madrid esta jornada la oportunidad de alejarse aún más en la tabla clasificatoria. La lucha, que se preveía a priori, por La Liga cada vez se decanta más para los rojiblancos que ven cómo sus competidores no son capaces de seguirles el ritmo. Irregularidad, es el concepto que mejor define el día a día de culés y blancos esta temporada ante el implacable ritmo de los del Cholo.

El último episodio ha sido la derrota del Real Madrid en Valdebebas ante el Levante, para algunos el adiós a La Liga, así lo ve Tomás Roncero: "¿Adiós a La Liga? Solo si el Atlético de Madrid hace pleno en sus deberes. Si el Atleti gana mañana en Cádiz y ganan los dos siguientes, seguro. Es pura matemática. Ahora, si el Atleti pincha mañana y de los otros partidos no gana los dos pues pese a todo - a las facilidades extremas que está dando el Real Madrid perdiendo en cada contra el Cádiz y el Levante - puede lucharla", confía el comentarista de Carrusel Deportivo imaginando que los rojiblancos bajen el ritmo.

La continuidad de Zidane, que hasta de baja en casa por coronavirus, sigue siendo uno de los grandes focos de la actualidad blanca parece no ser una buena opción para Tomás Roncero, esto es lo que piensa si Florentino decidiese dar un golpe de timón en el banquillo merengue: "No, por una razón. La estructura del equipo es la que es y no puede hacer milagros el que venga. Lo primero es que el único con la suficiente personalidad que estaba en el mercado, testado, con una personalidad bestial y que encima estaba en las quinielas era Pochettino, el único que hubiera podido llegar y remover las cosas como hizo Zidane cuando sustituyó a Rafa Benítez. Pero a Raúl, que es una buena apuesta de futuro, no le puedes pedir que ahora salte al ruedo y solo por ser Raúl levante lo que, ahora mismo, no depende de él", expone Roncero.

A lo que añade una reflexión sobre el futuro de este equipo en una competición como la Liga de Campeones, donde pide no engañar a la afición blanca: "Al final todo lo que se transmite es una interinidad sin estar aún en zona interina, el mensaje llega también al vestuario que parece que el club ya está pensando en el próximo proyecto, como que este es una guerra perdida. Piensan si a ver si con el Atalanta hay suerte y con la magia de la música de la Champions y hacemos un milagro. Siendo honestos, siempre creo que el Real Madrid pueda ser capaz de todo pero es que de verdad ves esto y se te cae el alma a los pies, y decirle a la gente que el Madrid puede ganar la 14 puede sonar a que estoy de cachondeo y los madirdistas al final somos muy serios", sentencia el comentarista de Carrusel Deportivo y periodista del Diario AS, Tomás Roncero.