"Nido de rojos" o "pornografía": la escuela franquista de cine que burló la censura

Un musical que azota al machismo, a la Iglesia, a los falsos aliados y todo envuelto en números musicales. Un proyecto tan personal y arriesgado que parece difícil que alguien quisiera producirlo. Esa película existe. Y no se rodó en la actualidad, sino en 1968, en pleno franquismo. Su directora es Cecilia Bartolomé, una pionera que demostró que el cine no era sólo cosa de hombres y que se formó en la escuela de cine de la dictadura.

Un mediometraje que su directora, Cecilia Bartolomé, ideó en su etapa de estudiante en la Escuela de Cinematografía de Madrid. Era 1968, un año en el que la juventud española empezaba a encontrar recovecos contra el franquismo. Bartolomé creó una comedia musical feminista en un país donde la Sección Femenina se encargaba de decir que la mujer, en casa como en ningún sitio. ¿Cómo fue posible? ¿Qué se le escapó a la censura? ¿De dónde salía Cecilia Bartolomé?

Fotograma de Margarita y el lobo / CEDIDA

La película de Bartolomé es una de las miles de prácticas de los alumnos de esa escuela de cine que se conservan, que no tuvieron que lidiar con la censura, pero que apenas se han podido ver. Por eso, José Luis Castro de Paz y Asier Aranzubia han decidido investigar y analizar todas esas prácticas, para ponerlas en contexto con la historia del cine español y, también, con la pretensión de entender esas manifestaciones artísticas como una mirada a la historia de España en aquel periodo de la dictadura. Lo hacen con el desarrollo de las ayudas “Luis García Berlanga” de la Academia de Cine.

En sus casi treinta años de vida (desde 1947 hasta 1976) la escuela de cine produjo cerca de dos millares de prácticas y que por sus aulas pasaron casi todos los cineastas españoles de la segunda mitad del siglo pasado. Como Luis García Berlanga, Imanol Uribe, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Miguel Picazo, José Luis Borau, Manuel Summers, Jesús Franco, Julio Diamante, Mario Camus, Joaquím Jordá, Francisco Regueiro, Pedro Olea, Pilar Miró, Jaime Chávarri, Iván Zulueta, Antonio Drove, Manolo Matji, Manuel Gutiérrez Aragón, Josefina Molina, Antonio Artero, José Luis García Sánchez, Víctor Erice, Álvaro del Amo, Cecilia Bartolomé, Francesc Betriu, Javier Maqua, Claudio Guerín Hill y un largo etcétera.

"De ahí surge lo mejor del cine español", explica José Luis Castro. Se conserva casi todo de lo que se produjo, casi 1800 películas. "Muchas son prácticas pequeñas, casi mudas o prematuras; pero otras son verdaderas películas, que son obras clave de sus autores. Por ejemplo, Tarde de domingo, de Carlos Saura", uno de los alumnos aventajados "Son películas que merecen ser estudiadas porque trazan líneas de desarrollo fílmico que la censura no permitió fuera de la escuela", no dicen los investigadores. Y es que estas prácticas no tenían que pasar por la censura.

La clave reside en que no estaban pensadas para exhibirse. Eso dio pie a que los creadores y las creadoras tuvieran margen de maniobra. "Se podían contar cosas y se podían mostrar cosas que no se podían mostrar en el cine profesional", añade Asier Aranzubia. "Son películas más libres, más radicales, que tocan temas que el cine comercial solo podía tocar de manera tangencial. Lo que nos interesa es completar el mapa del cine español con una parte fundamental de sus obras, que son completamente desconocidas y que nos van a permitir nuevas vías para entender nuestro cine", según Castro.

Entre las más radicales, Aranzubia destaca dos. Una de 1955, dirigida por Julio Diamante y ayudado por Saura, que se titula Antes del desayuno y que define como una película experimental rodada a partir de objetos. "Solo vemos objetos y fragmentos de cuerpos humanos y con eso describen la mañana de una vivienda con tensión entre el marido y la mujer que acaba en tragedia". La otra es, obviamente, Margarita y el Lobo de Cecilia Bartolomé. "Pudo hacerse en esos años porque se hizo dentro de la escuela", reconoce el investigador. Entre la documentación que guarda la Filmoteca Española -que posee todas las prácticas- se encuentran los expedientes de los alumnos. Junto al de Bartolomé aparece la advertencia de que esa película no debía salir de la escuela por su feminismo.

Fotograma de Antes del desayuno, de Julio Diamante / CEDIDA

La Escuela de Cine fue precursora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, que a su vez, fue el modelo para otras facultades de todo el estado. No solo eso. También fue uno de los primeros focos de oposición franquista. En el año 1955 se organiza una de las primeras manifestaciones universitarias en Madrid. En ella resultan detenidos dos alumnos del centro: Julio Diamante y, atención, Fernando Sánchez Dragó. Son expulsados inmediatamente.

"Sí que era un nido de rojos y generaba ruido y dio lugar a problemas con la administración. Además, fue aumentando la leyenda de la escuela y se hablaba de ella como una fábrica de pornografía", alude Aranzubia a la existencia de desnudos en las películas. El cineclub de la escuela fue un lugar de encuentro en la capital, un hervidero cultural y político, como muestran las películas que realizaron aquellos jóvenes estudiantes.

El público no solía ver en masa películas contestatarias. El franquismo sabía que quién iba a ver esas historias ya estaba convencido. "La audiencia del Nuevo Cine español es nula, al margen de La Tía Tula o Nueve Cartas a Berta. La gente iba a ver las de Toni Leblanc, Las chicas de la cruz roja… Esas películas son las que le preocupan al régimen", dice Castro. La preocupación de la censura era que en comedias costumbristas se colaran mensajes ocultos.

Hay además dos fechas clave que tienen que ver con el éxito de la institución. En 1955 se celebraron las Conversaciones de Salamanca, un evento clave, donde se funda el Nuevo Cine Español. Y en 1964 Jose María García Escudero -director general de cinematografía- saca adelante una nueva ley del cine en la que las producciones que faciliten la incorporación de los diplomados de la escuela a la industria gracias a una subvención para rodar. "Se dan cuenta de que interesa que las películas de Saura, de Patino, de Regueiro se empiecen a ver en los festivales internacionales, para ofrecer una visión más amable de la España de la época y ahí necesitan a la escuela de cine", explica Aranzubia.

Desde el año 47 que se funda la escuela hasta que llega la televisión y los alumnos dan el salto, por allí pasan los grandes directores del país. La escuela consiguió algo complicado en aquellos años, aunar una formación teórica importante y una formación práctica. Fue una especie de milagro que hoy permanece. Muchas de esas películas pudimos verlas durante el confinamiento en la iniciativa de la Filmoteca, El Doré en Casa. Algunas tuvieron récord de visitas. La modernidad de las propuestas estéticas, dicen los investigadores, sumado a la actualidad de los temas que trataban -violencia, feminismo, libertad- hacen que sean películas que conecten todavía hoy con los espectadores.