"Fuera del Madrid hace mucho frío": la advertencia de Manuel Jabois si Ramos no renueva con el club blanco

Con el 7 de marzo de este 2021 como fecha oficial para la elecciones a la presidencia del club azulgrana, Ramon Besa y Manuel Jabois analizaron en El Sanedrín de El Larguero la situación difícil económica e institucional del Barça, así como el hipotético panorama del Real Madrid si finalmente Ramos no renueva con el club blanco.

Con Zinedine Zidane en cuarentena tras dar positivo y con varias dudas en las renovaciones dentro de la plantilla, el Real Madrid está en un momento muy polémico. El técnico francés está siendo criticado por la falta de rotación en el terreno de juego respecto al once titular habitual y desde que empezó la temporada, solo cuatro jugadores de la primera plantilla no se han perdido ningún encuentro por lesión: Courtois, Lunin, Varane y Mendy.

La tensión que rodea a la renovación de Ramos

Sobre las dudas que sobrevuelan a la renovación o no de Sergio Ramos en el Real Madrid, Ramon Besa aseguró que las "jubilaciones doradas en clubes deportivos son difíciles de gestionar" y que aunque "Ramos no lo está sufriendo de momento (refiriéndose a la falta de habilidades en el campo por la edad), al final acabará pasando". Además, opinó que si el capitán blanco se va, "a nivel deportivo Ramos no va a poder repetir, lo vivido en el Real Madrid, en ningún otro club", afirmó.

Si nos preguntamos quién pierde más cuando una figura importante se marcha de un equipo, Jabois afirmó que "la historia dice que pierden más los jugadores que se van que el propio club". Idea que argumentó sentenciando: "Fuera del Madrid hace mucho frío", mientras recordaba el "disgusto tremendo" que se llevó cuando se marchó Robinho al Manchester City. También opinó que "el Madrid y Florentino no va a dar su brazo a torcer" acerca de la rocosa posición del club sobre esta renovación.

Futuro nuevo presidente, viejas deudas

Un mes y medio de la celebración de los comicios para conocer al nuevo presidente del club blaugrana. En El Larguero de la Cadena SER se habló del asunto del movimiento de Eric García. Ramon Besa consideró que esto "era algo favorable para la candidatura de Font, se entendía también como un gesto de Tusquets de dejar en evidencia a Laporta... Una pésima situación para el Barça".

Un muy mal momento económico para el club azulgrana que, por esa misma razón, sorprende a muchos que el puesto de la presidencia sea tan solicitado. Como el propio Manuel Jabois dijo: "Mucha gente se plantea que con la situación del Barça cómo es posible que haya habido tantos precandidatos y candidatos, es algo que sorprende". Él mismo, sobre Tusquets y el alcance de sus funciones dentro del FC Barcelona, quiso recordar que "él era el que tenía acceso a todas las cuentas del Barça desde antes de la pandemia ", época por la que aún Bartomeu estaba al frente del club y él se ocupaba del aspecto económico de la entidad.

Ramon Besa recordó en El Larguero que el club azulgrana aún tiene asuntos pendientes, "a diferencia del Real Madrid, que ha embellecido el campo empobreciendo a la plantilla. Al Barça le queda el estadio, rejuvenecer la plantilla, saldar la deuda...". Cuestiones que consideró que "hasta que no haya una auditoría con el nuevo presidente, todo serán especulaciones".