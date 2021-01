Leo un poema del argentino Martín Armada: “las hojas no se mueven/ no pasan autos,/ no piensan llamar los que se fueron./ Así empieza el futuro,/ sin ruido”. Llueve. Siento una nostalgia abominable. ¿De qué? Es absurdo: de un tiempo apenas pasado en el que sólo podía salirse con un permiso especial y yo caminaba por calles desiertas con la fruición del empeñado, rumiando exaltadas formas de la desobediencia, iracunda, hecha de fuego. Hace dos semanas, hablando con un amigo en una mesa de café, sintiendo los dos una desconfianza inconfesa por el oxígeno que nos rodeaba, me dijo: “A veces extraño esos días de confinamiento total, cuando lavaba los platos a la noche escuchando la radio”. Imaginé el sonido apocado de la radio a pilas de mi casa de infancia, la interferencia, la luz mortecina sobre la bacha de los platos, el detergente poco eficaz de aquella época, las manos de mi madre fregando con lo que llamaba “trapo-rejilla”. Uno puede extrañar la pesadumbre si la pesadumbre nos hizo sentir vivos. Ahora, en este futuro que ha llegado sigiloso como la niebla, estoy blanda e inerme. El atentado a las Torres Gemelas hizo que, desde 2001, cambiaran radicalmente los protocolos de seguridad en todas partes. El tiempo que transcurrió entre la embestida del primer avión y del segundo fue, aproximadamente, de quince minutos. Veinte años después, esos quince minutos siguen ejerciendo su potencia bajo la forma de filas infinitas en el control de seguridad de los aeropuertos, la prohibición de llevar líquidos y elementos punzantes en la cabina, por mencionar algunas formas leves. Llevamos algo más de un año desde que comenzó esta epidemia. ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué prohibiciones establecidas durante estos meses no dejarán su rastro para siempre? Cuando fue la epidemia de VIH, la gente no dejó de tener sexo: la abstinencia no era una posibilidad. Esta epidemia parece hablar en otra lengua, una lengua adormecida y tenebrosa. Mientras escribo, hay cosas cayendo a mi alrededor: ganas, placeres, entusiasmos. Son cosas que caen sin hacer ruido, anestesiadas. Leo esta frase de la poeta argentina Clara Muschietti: “Cuando algo importante se cae, se vuelve a caer todo lo importante que se cayó en el pasado”. Escribo inestable, a tientas, buscando un rumbo o un lugar donde caer.