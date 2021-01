En un giro inesperado de guion, me escribió una amiga el martes: «Mira, te seré franca. Yo solo quiero estar incómoda otra vez. Me gustaría que alguien me pisase o me pegase su sudor». Supongo que no es fácil saber lo que queremos. Por eso se puede querer estar incómoda, como mi amiga, para quien de pronto tiene encanto la estrechez con la que convivíamos en un concierto, un bar, un restaurante, la presentación de un libro. Te echaban una copa encima y conocías gente nueva. Hoy pagarías porque alguien que baila de pena te diese un empujón sin querer, convencido de que lo mejor de la vida, y lo más agradable, es estar apretados. A veces, la incomodidad depara grandes momentos, como le ocurrió a aquel señor que cenaba en uno de esos sitios con las mesas muy juntas y los comensales apiñados como sardinas. Disfrutaba de una velada con una amiga cuando le fue imposible no escuchar la conversación de la mesa de al lado. Hablaban de una operación comercial. Entonces, al cabo de un rato, el señor se volvió hacia ellos sonriente, muy orgulloso, y diciendo: «Disculpen, pero es que están ustedes hablando de mi padre».