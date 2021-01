Sean Lennon tras Billie Joel

Sean Lennon colgó la canción “Bird Song” en Internet cuando murió la actriz Carrie Fischer. Es sólo una maqueta, grabada en unas horas y sin mezclar, pero el hijo de Lennon y Yoko Ono quería homenajear a la actriz de The Blues Brothers (y La Guerra de las Galaxias, vale) con una canción que hicieron a medias. La letra habla de esas largas conversaciones que a veces les mantenían despiertos toda la noche, hasta que escuchaban cantar a los pájaros.

45 RPM 🎸 con @RafaelPanadero | "Nosotros no empezamos este incendio… Está ahí desde que el mundo da vueltas"



Hoy el amigo de Javier del Pino versiona a Billy Joel

📻https://t.co/be6pA3oEph pic.twitter.com/mAEPAD1ysP — A vivir (@Avivir) January 30, 2021

De otra conversación de Sean Lennon con Billy Joel surge la canción We Didn’t Start The Fire, que hoy versiona el amigo de Pino. En 4 minutos repasa 40 años de Historia, con menciones a 5 presidentes de los EEUU. La lista empieza en Truman, que jugó un papel de peso en el final de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Sobre presidentes estadounidenses y nazismo va la canción con la que cerramos. Curiosa historia la de “Bonzo Goes to Bitburg” de The Ramones, que nos sirve para recordar el Día del Holocausto, celebrado esta semana