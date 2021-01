Reconozco que nunca había estado en un rodaje. Y que todo lo que había oído decir de ellos es que eran muy aburridos, muchas horas sin que pase nada interesante. Mentira. Imposible estar al tanto de todo lo que sucede en cada momento en esta casa de Pamplona. “¿No es como un hormiguero en el que parece que todo el mundo se mueve sin hacer nada?” A Juanjo todo le recuerda a un hormiguero. Es verdad que no hay nadie parado: la productora al teléfono, el operador de cámara, el iluminador, el de sonido, la limpiadora, los ayudantes… Todos están en movimiento. “Si alguno de ellos falla, caemos todos. Tened en cuenta que de una jornada de 10 horas de trabajo se sacan 3-5 minutos de película” Gerardo Herrero lo sabe bien. Son muchos años dirigiendo, aunque su papel aquí es el de productor. Y este día, en concreto, el de guía. Todo un lujo que alguien así te vaya enseñando lo que se me escapa por pura ignorancia.

Un instante del rodaje / Paqui Ramos / Cadena SER

“Échale un vistazo al IPad de la script”. Un guion particular lleno de notas y de fotos, al lado una libreta con más notas, delante un cuaderno de rodaje con todas las escenas, secuencias y planos detallados y, en la mano, un móvil con el que va minutando la duración de cada escena. Toda la película está minutada en sus manos. El de script me parece el trabajo más difícil del mundo. “No vale. La manga solo tiene dos vueltas. En la ventana hay una sombra. Se refleja alguien en el cristal del cuadro…” Y Félix Viscarret (Patria) concede. “Aunque tengas una idea clara siempre hay que venir a un rodaje con la mente abierta. Escuchar, dialogar y ser capaz de cambiar”. Ojalá pasara así en todo.

También hay descansos. Diez minutos de bocata en los que aprovechamos para hablar con los actores. Álex Brendemühl, Leonor Watling, Paco León… Con una risa nerviosa por tener que hablar de su personaje que es precisamente el que creó el señor que tienen enfrente. “Yo no he leído la novela” Dice Paco “Así me resulta más sencillo darle forma al Damián del guion”. De hecho lo más complicado para él es darse forma a sí mismo cuando no está interpretando ningún papel. El único protagonista que se mantiene impasible y arrogante es el armario de tres puertas que recordaba Juanjo en el dormitorio de sus padres y que, con el tiempo, pasó a formar parte del relato Desde la sombra.