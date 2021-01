Cuando contar la verdad pone en peligro tu vida

“Yo me he planteado dejar el periodismo. Son 30 años luchando contra el poder, y tan solo he conseguido algunos premios, algunas publicaciones. Soy también abogado y después de tantos años me estoy planteando seguir por ahí”. Juan José Toro de el Diario de Potosí, en Bolivia. Denuncia los abusos empresariales y medioambientales en la explotación de las famosas minas de Potosí, que siguen en activo pese al riesgo que suponen para la población. Todos los gobiernos les han perseguido por desvelar esta situación, y ahora están ahogando económicamente al medio para el que trabaja. Y como sabe que nadie le dará trabajo si lo deja, se plantea tirar la toalla. Por lo menos en ese lado de la denuncia.

En el otro lado se posiciona Andrea Aldana, periodista colombiana que considera que es “Un privilegio hacer este trabajo, un servicio a la comunidad, que es el objeto del periodismo” … “nosotros volvemos a casa, pero las víctimas se quedan allí”. Andrea colabora con el periódico “El Espectador” es del Comité Editorial de “Universo Centro” e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Y precisamente eso es lo que hace más falta en Colombia. Paz. “Hemos vuelto a niveles de violencia de los años 90” hay masacres y violencia en los territorios “un 70% de la población colombiana es rural”. Se tiene que contar lo que está pasando en esa parte del país. Dos veces la avisaron de que su vida corría peligro, tuvo que salir para protegerse y tomar un respiro. A pesar de ello, una de las veces la pillaron por la calle y sufrió una terrible agresión física.

RSF / RSF

“He temido dos veces por mi vida”. Una de ellas en 2015 -recién empezaba su carrera- a manos de una banda armada, donde había connivencia de la policía comunitaria. Y la otra, la última, cuando otra banda de chavales de apenas 13 años armados, directamente le apuntaban a la cabeza. Lo cuenta Alejandro Lorenzo Ortiz, periodista en el estado de Guerrero (México). “Es imposible ejercer el periodismo en México” nos cuenta este joven periodista de la revista digital “Bajo Palabra”, o del semanario Zeta de Tijuana. A pesar de que su vida peligra, nunca se ha planteado dejarlo, excepto cuando por motivos económicos el principal medio para el que trabajaba prescindió de su trabajo. Con tan solo 23 años Carmen Valeria Escobar, ya ha merecido ser seleccionada por Reporteros Sin Fronteras para su III Programa de Acogida de Periodistas Latinoamericanos. Su caso también impactó a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se denunció el acoso y la violencia contra los periodistas en su país, El Salvador. Empezó trabajando en El Faro y ahora verifica las promesas que hacen los políticos en sus discursos, y las medidas que anuncian, para “El Gato Encerrado”. Eso le ha provocado una violenta persecución y acoso en redes y en su vida. También en la de su familia. “Es nuestro trabajo” es nuestra obligación y “es un privilegio hacerlo” porque en su país no se respetan las leyes y eso hay que denunciarlo.