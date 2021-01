Hodan Sulaman: "La mutilación genital femenina es una forma atroz de marcar la vida de una mujer"

Margarita esboza una gran sonrisa y bromea: “Soy negra pero me quedé blanca cuando el ginecólogo me confirmó que me habían practicado la mutilación genital. Fue ya en la edad adulta”. Kadiatou, más tímida, baja la mirada y afirma: “Me cuesta mirarme al espejo, me siento diferente”.

Nos encontramos en una de las oficinas de Médicos del Mundo (Madrid). Esta asociación abrió una consulta ginecológica para mujeres víctimas de mutilación genital en el Hospital 12 de Octubre en diciembre de 2019 y, a finales de 2020, estrenó un servicio de reconstrucción sexológica y psicológica. Médicos del Mundo combate esta práctica tanto fuera como dentro de nuestro país desde hace más de 15 años. En España viven más de 55.000 mujeres y niñas procedentes de países que la practican y cerca de 4.000 están en riesgo de sufrirla.

La conversación continuó alegre y distendida. Hablaron sin miedo ni pudor. Llevan clavado en la memoria el horror de lo vivido pero hace tiempo que decidieron enfrentarse a él. Margarita Ebou, nacida en España pero originaria de Burkina Faso, se enteró siendo adulta de que le habían practicado la ablación con cinco años y logró ponerse en contacto con la asociación. Kadiatou Diallo, procedente de Guinea Conakry, pasó por la consulta del Hospital 12 de Octubre el año pasado. Lo más duro para ellas fue romper el tabú, enfrentarse a sus familias. Existe una cultura del miedo en torno a este tema, una cultura del silencio, y por eso muchas callan.

Pie de foto: De izquierda a derecha, Kadiatou Diallo y Margarita Ebou en una de las oficinas de Médicos del Mundo (Madrid) / Foto cedida

Mientras miles de mujeres sufren esta lacra, Margarita y Kadiatou han hecho de su experiencia su bandera. Para ellas la vida es lucha y en esa lucha las leyes son importantes pero lo son aún más la divulgación y la sensibilización. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que unos 200 millones de mujeres han sido sometidas a algún tipo de mutilación, una práctica extendida en 30 países del África Subsahariana, así como en varios de Oriente Medio y Asia. En nuestro país es un delito castigado con penas de prisión de entre 6 y 12 años pero son muchas las familias que, aprovechando unas vacaciones, viajan con sus hijas a sus países de origen para hacérsela por considerarse todavía un ritual de integración en la comunidad que asegura el matrimonio, la fertilidad y el honor familiar.

Durante la conversación con ambas apareció en repetidas ocasiones el nombre de Hodan Sulaman. “Tenemos que agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras”. Hodan, nacida en Somalia, lleva 30 años viviendo en España y es técnica de intervención y mediadora intercultural en Médicos del Mundo (Madrid) donde trabaja con mujeres y familias que sufren distintas formas de violencia. Lleva 20 años luchando contra la mutilación genital femenina. “Mi trabajo es tender puentes. La mediación facilita el diálogo entre la cultura del país de origen y la del país de acogida”, afirma con entusiasmo.

La ablación es una práctica más antigua que el cristianismo y el islamismo, algunos sitúan su origen en el antiguo Egipto. Es una cuestión cultural, no se trata de una creencia religiosa y, muchas veces, el peso de la tradición puede más que el sentido común. Los primeros pasos para erradicarla se dieron en Somalia, un país que la prohibió en su última Constitución. Aunque ya está prohibida en muchas regiones, su práctica se mantiene viva en muchas zonas rurales. Margarita, Kadiatou y Hodan saben que las leyes, por sí solas, no pueden poner fin a tradiciones profundamente arraigadas. Solo se puede esperar acabar con ella informando y concienciando sobre sus riesgos, tanto físicos como psicológicos. El primer paso para cambiar una realidad es conocerla y ellas lo saben. Educación e información para empoderar a miles de mujeres. Esa es su lucha.