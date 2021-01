Julio Pulido señala a Zinedine Zidane como "el máximo responsable" de la derrota del Real Madrid

El batacazo del Real Madrid ante el Levante (1 - 2) aleja al club blanco de la primera posición de tabla de LaLiga y permite que el Atlético de Madrid se escape como líder en solitario por una diferencia de 7 puntos. El Sanedrín debate en el último tramo de Carrusel Deportivo que la situación del Real Madrid pasa por la responsabilidad de Zidane.

Tras una derrota que deja un sabor amargo a los del Real Madrid en la jornada 21 de LaLiga, Antonio Romero comentó en la Cadena SER que el partido disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano da para "analizar lo desequilibrada que está la plantilla". Situación que argumentó asegurando que "el Madrid no ha tenido reflejos en el campo y no le han dado las indicaciones adecuadas desde el banquillo".

El peso de la responsabilidad cae sobre Zidane

Al respecto, Julio Pulido no quiso dejar pasar por alto que "hay imágenes dónde se ve a Bettoni consultando, por lo que es Zidane quien ha elegido los cambios". Además, señaló que la actitud que los aficionados están viendo desde fuera es que "el Real Madrid se está acostumbrando a la derrota". Por eso mismo, sumado a las críticas de las últimas semanas en referencia a la falta de rotaciones, sus lecturas de partido, la apuesta solo por los veteranos de la plantilla y la nula apuesta por los jóvenes, Pulido no tiene dudas de que "el máximo responsable" de esta situación en el Real Madrid es "Zinedine Zidane".

"En 10 días, el Madrid ha perdido la Supercopa de España, ha quedado eliminado de la Copa por un Segunda B y dice prácticamente adiós a La Liga", Pulido recordó así el mal momento deportivo que está atravesando el club blanco.

Álvaro Benito también fue crítico con la actuación del Real Madrid en el terreno de juego. Comentó en el último tramo de Carrusel Deportivo que en el encuentro ante el Levante hubo un "mala vigilancia de Varane y Militao", y que además, han tenido "situaciones de juego que son muy mejorables para jugadores de este nivel".

"Falta de rebeldía" ante el Levante

"Parto de la base de que cuando juegas 80 minutos con uno menos, ya seas el Real Madrid u otro, se nota", Jesús Gallego analizó cómo afecto al equipo blanco la expulsión en el minuto 8 de Militao. A pesar de contar con solo 10 durante todo el encuentro prácticamente, Gallego calificó al Real Madrid de "insulso" en este partido, ya que consideró que "cuando te expulsan a uno tienes que reorganizar al equipo, pero el Madrid no hacía nada, solo miraba", por lo que no dudó en reconocer que para él "la victoria del Levante es justa".

Lejos de lo que Bettoni dijo tras el encuentro en rueda de prensa, Gallego no creyó para nada que el Real Madrid saliese con la actitud adecuada al terreno de juego: "Bettoni dice que ha visto carácter... ¿¡carácter!? He visto algo completamente distinto". Idea sobre la que insistió opinando que "en el Madrid, la plantilla no está metida" y que hay dentro de ella "un cierto desazón". Precisamente sobre la forma de actuación del Real Madrid en el terreno de juego, Antonio Romero sentenció: "Cuando en el Real Madrid no juega Ramos, le falta rebeldía".

También recordaron en el último tramo de Carrusel Deportivo que los miembros de la plantilla actual del Real Madrid fueron los que precisamente ganaron LaLiga la temporada pasada. Álvaro Benito opinó sobre la gestión de la plantilla que si se ve que "la distancia cada vez es mayor (con el Atlético), no se puede mantener el jugar siempre con los mismos de manera constante". Crítica a Zidane que hizo referencia a la falta de rotaciones y apuesta por los jóvenes. En la misma línea, puntualizó que "si Odriozola lleva tres meses sin jugar pues difícilmente le puedes pedir que haga un gran partido hoy".

Romero también estuvo de acuerdo con que "el problema del Real Madrid es de reestructuración de plantilla", y añadió que "desde el club se le quiere dar importancia a jugadores que no la tienen ni la tendrán". Sobre el papel de ciertos jugadores en el campo, Álvaro Benito dijo que "Militao no es mal central, es un buen futbolista, pero no está al nivel de Ramos, es obvio". Precisamente sobre el capitán blanco Romero señaló que "tiene toda la pinta de que no renovará con el Madrid, y el equipo es un equipo huérfano sin él", palabras ante la posibilidad de que su etapa en el Real Madrid termine ante las muchas dudas que sobrevuelan su renovación o no con el club blanco.