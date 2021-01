Cuenta Marta Pazos, directora de la compañía Voadora, que se encuentra en un momento de cambio de piel, de búsqueda creativa, en un "momento de cuestionamiento de mi propio ser artístico, un momento de vomitona, en el que me estoy permitiendo trabajar con mucha libertad, en un proceso como de serpiente que se está quitando la piel, en un momento que me lleva a algo nuevo y no me sirve -ya no- lo que estaba haciendo antes, y (hay que) entender que el proceso del artista es este, que nunca vas a llegar a ningún sitio, que siempre es el de la transformación". Y explica esto porque la semana que viene estrena en el Teatre Lliure de Barcelona Viaje a la luna, el único guion de cine que escribió Lorca, en plena crisis personal y en pleno crack del 29 en Nueva York. Y esa crisis del poeta que impregna el texto coincide con la crisis de la directora, que se pregunta hacia dónde ir a nivel artístico.

Esa pregunta se la hacen también los personajes de la obra Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach, de Nao Albet y Marcel Borràs, dos dramaturgos en plena crisis creativa que se debaten entre lo nuevo y lo viejo, entre lo contemporáneo y lo clásico. Hablamos con los creadores de Mammon de este montaje que estrenan en el Centro Dramático Nacional y en el que nos meten en un atraco a punta de pistola, con muchos tiros, una performer iluminada, una loca del camping y una abuelita indefensa que luego no es ni abuelita ni indefensa.

Además, hoy hablamos en La Hora Extra de dos obras de Walter Benjamin que acaba de publicar la editorial Periférica, Calle de sentido único e Infancia berlinesa hacia mil novecientos, un mapa urbano y otro sentimental del filósofo alemán, y una estupenda puerta de entrada a su obra, como dice su editora, Paca Flores.

También nos detenemos en la obra de Joyce Carol Oates, que acaba de recibir el Premio Pepe Carvalho del Festival BCNegra y que habló estos días de cómo entiende la presencia de la violencia en su literatura. Y de la violencia y su legitimidad habla también la filósofa y profesora en la universidad de Berkeley Judith Butler en su libro La fuerza de la violencia. La ética en lo político, que acaba de llegar a las librerías españolas gracias a la editorial Paidós.

Y de la violencia de Oates y Butler al sexo y el deseo en la obra del inglés D.H. Lawrence. En Amar a Lawrence (Anagrama), Catherine Millet escribe sobre la importancia de que el autor de El amante de Lady Chatterley considerara en su literatura el deseo y la sexualidad femeninas como banderas de liberación y emancipación.

Y después de la violencia y el sexo llega la pasta. Para Ava, la protagonista de la novela Días apasionantes, de la irlandesa Naoise Dolan, el verdadero motor de independencia y emancipación afectivas es el dinero, ese que no tiene. Las medidas de este libro, que publica Temas de hoy, son 442 gramos y 72.528 palabras. Por si sois amantes de este tipo de datos.

