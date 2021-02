Ramon Besa: "El contrato de Messi es como el de Neymar, de Pepe Gotera y Otilio"

El Sanedrín de los domingos de 'Carrusel Deportivo' centró parte de su tiempo en la noticia desvelada por 'El Mundo' acerca del contrato de Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona.

Antes de que los comentaristas habituales ofrecieran su punto de vista, se pasó por el tramo final de Carrusel Ramon Besa, periodista de 'El País'. "Pensé en cómo se utilizó esta información e interpretación de la noticia, es donde está el gran debate. No se está discutiendo si Messi cobra mucho o poco, si no si Messi ha arruinado al Barça. Y eso es lo que me llevó a pensar que esta noticia tenía una intención, de ahí que mucha gente crea que esto se ha filtrado desde el propio Barça".

"Lo más brutal es que aparezcan casi todas las hojas del contrato, el gran mérito de los compañeros de 'El Mundo' son esas primas, entre las que sobresale una: del mismo modo que Messi tiene una cláusula de escape tiene otra de fidelización. Es un contrasentido, vuelve a ser un contrato como el de Neymar, de Pepe Gotera y Otilio. Es un contrato que ningún club ni ningún persona del fútbol asumiría, pienso yo", añadió a su punto de vista.

El futuro de Messi. "Dependerá mucho del presidente y del plan de salida que tenga. No debemos olvidar que este temporal que está viviendo el Barcelona puede variar cuando haya un presidente. Y luego si el PSG o el City están dispuestos a asumir ese contrato de Leo Messi. ¿Si me creo a los candidatos cuando dicen que quieren que Messi siga? Sí, creo que ellos entienden que los recursos de los que dispone el Barça para capitalizarse pasan por una figura como Messi y por lo que genera. Hemos hablado del contrato pero no se habla de lo que genera el jugador, de ahí lo de la intencionalidad del título".

Julio Pulido: "El filtrado le recalcó a 'El Mundo' que el contrato les arruinaba, lo que nos hace ver que el sospechoso está cerca del club. Lo que quieren proyectar es que el contrato de Messi les arruina, es la 'huella' que ha dejado el filtrador lo que nos lleva a pensar que es alguien de dentro del club".

Sique Rodríguez: "Y sobre todo en una semana donde se ha hablado mucho de la situación económica del Barça y de la gestión de la anterior Junta Directiva".