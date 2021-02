Alex Txikon: "Quien diga que no siente miedo en la montaña, no me lo creo"

El alpinista Alex Txikon busca desde el Campamento Base del Manaslu (8163m), Nepal, alcanzar la cima por primera vez en una expedición invernal. En directo desde Nepal, en la frontera con Tíbet, explicó cómo avanza la expedición a Carrusel Deportivo.

"En la expedición estamos entre la gente de Nepal y otra expedición, algo así como 12 personas en este campo base. Estamos a unos 4.850 metros. Es una terraza preciosa y abajo está el valle, estamos muy cerca de la frontera con Tíbet. Observamos todo y es muy bonito", comenzó a explicar.

Txikon explicó una gran dificultad que se encontraron en el camino: una rimaya. "Es un glaciar, una masa de hielo, en caída. Es como una grieta que ni empalmando diez escaleras solventamos el cruzar. Tienes que rapelar dentro de la grieta, que tiene 30-40 metros y volver a ascender. Si te lo encuentras en otro lugar... Pero está feucha y peligroso. Luego hay una segunda y una tercera. Hemos tenido que volver a esperar desde cero. Es una especie de cañón en la nieve", explicó.

"A estas horas están nuestros compañeros en el campo uno para ver el ascenso y a ver si pueden equipar hasta campo dos. El Campo dos está a 6400 metros, pero logísticamente es difícil llegar. Si llegamos, el tiempo que viene es seco y tenemos opciones de disfrutar un ataque a cumbre. Ahora estamos muy cerquita. Nos falta una travesía, pero no es nada sencillo, sobre todo viendo los problemas que surgen", añadió.

"Estás enterrado en nieve y no te puedes ni mover del campo base"

Txikon también explicó por qué nunca se ha alcanzado la cima en una expedición invernal. "La ascensión sí se ha hecho en enero, pero históricamente todas las expediciones han sido antes del invierno. Hay cumbres en diciembre y una en enero. Es una montaña que debido a la humedad de los valles de abajo han caído seis metros de nieve. El hecho de que nieve tanto hace que sea mucho más complicado. Estás enterrado en nieve y no te puedes ni mover del campo base", explicó.

"Quien diga que no siente miedo, yo no me lo creo",

Sobre qué es lo que echa de menos de vivir en la civilización, Txikon dijo que: "Echamos de menos de tener la concepción de la realidad de lo que está viviendo la gente. Vivimos exentos del coronavirus y todas las noticias que nos llegan son muy negativas. Eso te va a hacer mella".

"Antes de la expedición sientes miedo. Avalanchas, algunas zonas feas... Pasas miedo cuando subes y bajas. Yo siento mucho miedo y respeto. Ahora lo que nos queda no es fácil y es peligroso. Quien diga que no siente miedo, yo no me lo creo", concluyó.