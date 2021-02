"Alguien que manda mucho en el Madrid dijo que Klopp era 'un entrenador de niños' cuando sonó para venir"

La derrota frente al Levante puso fin a un mes negro para el Real Madrid en el que los blancos han pinchado en cuatro partidos, solo han ganado dos, en LaLiga, y han caído eliminados de la Supercopa de España y de la Copa del Rey -a manos del Alcoyano de Segunda División B-. El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo ha analizado la situación.

Para Julio Pulido, "el Real Madrid sin ninguna duda tiene que ir a por Klopp". Otros como Jesús Gallego han opinado que la figura de Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig de 33 años, sería la más beneficiosa para el Real Madrid. Sin embargo, Antonio Romero ha contado una anécdota en la previa de unas semifinales de Champions cuando Jurgen Klopp entrenaba al Borussia Dortmund; "Klopp ya sonó para ser entrenador del Real Madrid y en una recepción de un hotel previa a unas semifinales de la Champions, alguien que manda mucho en el Real Madrid dijo, ‘es un entrenador de niños y en el Real Madrid ese tipo de entrenadores no funcionan".

Por su parte, Antón Meana considera que "la situación esta clara desde noviembre". "Percibo en el club. y lo hemos contado, que el Madrid da por hecho que esto está acabado que el Madrid no lo va a levantar y que no quieren echar a Zidane. El Madrid sabe que tiene que hacer una renovación y que Zidane no la quiere hacer", ha explicado.

Jesús Gallego ha aportado que "el equipo de las tres Champions está mayor y hay que cambiarlo. El equipo necesita meter a jugadores de 23, 24 años que refresquen al equipo y eso a Zidane no se le da muy bien".

Romero ha dicho estar de acuerdo en que Zidane "no es un entrenador de revoluciones", pero ha disentido en el resto: "No es que no le gusten los jugadores jóvenes, los que no le gustan son los que considera que rinden menos que los veteranos". A lo que Pulido ha añadido: "Zidane no es un entrenador de revoluciones ni de creaciones. No le va lo de crear equipo, lo de formar un pryecto nuevo".