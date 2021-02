La pandemia, las vacunas, la campaña catalana y la vida que sigue. Y sigue la política, la política que gestiona y hace cosas concretas, aunque a veces cuesta verla por debajo del griterío habitual, por debajo de las declaraciones que hablan de lo que harían si pudieran en vez de contarnos lo que hacen con el margen de maniobra que tienen.

Nos ha llamado mucho la atención una noticia de Huesca. El Ayuntamiento ha remunicipalizado el servicio de limpieza de la ciudad. Muchos otros lo han hecho también. Pero es que al asumir la gestión pública, no recortan ni material ni plantilla ¡Y ojo! Le han doblado el sueldo a los trabajadores. Doblar unos sueldos que eran muy precarios. Y aún ahorran 250.000 euros sobre un presupuesto de dos millones. No es poco el cambio. Yo no sé si el ejemplo de Huesca sirve para todos, no hay dogmas en esto, los dogmas no sirven casi nunca, pero mucho menos cuando todo salta por los aires como ha saltado ahora.

Pero si conviene subrayar esta política concreta de las cosas porque dogmas hay a derecha e izquierda. Y un dogma de la derecha que se ha vendido como una verdad revelada es que los servicios públicos con gestión privatizada son más eficientes y más baratos. Pues se ve que no.