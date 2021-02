Savané responde a los que hablan de 'invasión' en Canarias: "Lo que hay es un efecto huida, más que llamada"

La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha ordenado este lunes la apertura de una investigación por posibles delitos de odio contra varios de los participantes en foros de Whatsapp en los que se intentó organizar grupos para amedrentar o golpear a los inmigrantes.

El Ministerio Público investiga, en concreto, varios mensajes y foros que circularon hace dos semanas, con llamamientos expresos a desplazarse al sur de Gran Canaria en grupo para atacar a los inmigrantes que están allí alojados en algunos establecimientos turísticos reconvertidos temporalmente en refugios humanitarios, según ha confirmado a Efe la propia fiscal jefe de la provincia.

Hemos hablado en 'Hora 25' con Sitapha Savané, exjugador de baloncesto y portavoz de la Comunidad Negra Africana y Afrodescendeniente de España.

Sobre la situación en Canarias

Lo vivo con la misma tristeza que la mayoría de ciudadanos en Canarias. Vemos muchas imágenes que no dejan de ser la minoría, pero están haciendo mucho daño a la imagen de las islas.

Las crisis migratorias no son nada nuevo. La crisis actual ya empezó en verano, pero la respuesta ha tardado demasiado y eso ha llevado a estas situaciones.

Me duele la palabra invasión. Choca muchísimo y se utiliza por la extrema derecha y algunos medios de comunicación. Cuando vemos al líder de la ultraderecha juntar palabras como invasión y jóvenes en edad militar poensamos en invasión militar. Si este señor hubiera hecho la mili, sabría que hay que tener cuidado con esta palabra.

Si hablamos en general de las migraciones, la migración de por sí no debería ser malo. Esto solo para cuando las personas que huyen pueden encontrar en su tierra lo que buscan. La solución está en origen, pero cómo se soluciona esto.

Sobre el abandono del Gobierno



Es la sensación generalizada, que España o el Gobierno central u otras CCAA han dejado tirada a Canarias. La inmensa mayoría de inmigrantes que llegan lo hacen no para quedarse, sino para continuar su viaje. Sus insultos o ataques (los de la extrema derecha) no se dirigen a Bruselas o al Gobierno, sino a los inmigrantes.

Más que hacer amigos, Canarias se ha convertido en mi segundo hogar. Lo que ha pasado aquí es que se han trasladado muchas de las frustraciones económicas contra los inmigrantes por quienes tenían interés en esto. El miedo es legítimo, todos tenemos miedo. Pero decir que no va a haber turistas por los inmigrantes me parece una tontería, no hay turistas porque hay una pandemia.

Sobre la situación de Senegal

Hablamos de un país en el que más del 80% de la población vive de la economía informal. Allí no hay ERTE, no hay escudo social, por eso hay más inmigración. ¿Qué efecto llamada ha habido en Europa en 2020? Lo que hay es más un efecto huida que llamada.

He dado charlas a jóvenes, pero cómo les voy a decir que no intenten lo mismo. Ellos me contestan que prefieren coger el 10% que quedarse allí.

Sobre el racismo institucional

Tener una ley que acepta que entre 400.000 y un millón de inmigrantes irregulares sin posibilidad de regularización resulta en cosas como las que hemos visto en Badalona. ¿Pero qué pensamos?