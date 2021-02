Mucha gente dice, en plan negativo: "Fulanito de tal es equidistante". Olvidan esas personas que hay dos maneras muy distintas de ser equidistante. Una, ciertamente, la cobarde: procurando agradar a un lado y a otro, no queriendo que se enfade ninguno de los dos bandos.

Y la otra forma de ser equidistante, la de verdad, la buena, la que me gusta, consiste en que te dé igual que se enfaden los dos lados, el uno y el otro. ¿Ven la diferencia entre las dos formas de ser equidistante?

Digo esto por lo de los altos cargos que se han vacunado saltándose el protocolo. Aquí voy a ser equidistante de la última manera que me gusta. Me parecen miserables y ruines esas personas que se han saltado el protocolo. Pero también me parecen miserables y ruines los que están machacando todo el día al que se ha vacunado para que sepamos lo buenos que ellos son, utilizando esa presunta bondad solo con fines políticos. Que se vayan a paseo los unos y los otros.