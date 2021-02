Enfrentarse a la xenofobia en Canarias: "Me gustaría que la gente escuche las historias que tienen detrás"

Hay asuntos que la pandemia nos obliga a colocar en un segundo plano; asuntos, que serían portada si viviéramos en un mundo sin virus. Durante la semana pasada, en Canarias, en Las Palmas, varios marroquíes inmigrantes, residentes en un colegio que gestiona una ONG franciscana, han sido agredidos. Solo este fin de semana se han registrado tres protestas contra los migrantes, dos en la capital y una en la zona turística. No son hechos puntuales, la xenofobia en las islas se recrudece, y pese a los gritos de alarma, la escalada de violencia continúa

Esto está muy lejos de la idea de que todos somos inmigrantes, de que todos venimos de distintos lugares y nos movemos libremente por el planeta. Estos días, en la isla de Gran Canaria, hay cientos de inmigrantes, muchos de los cuales llegaron en patera, huyendo de la miseria y de la violencia, para encontrarse en campamentos donde también hay pobreza y, cada vez, más violencia contra ellos.

"Miedo y frustración" entre los inmigrantes

Uno de los focos de tensión es el barrio del Lasso, en Las Palmas. El colegio de ese barrio, cerrado por desperfectos, ha reabierto como campamento para inmigrantes, gestionado por la ONG Cruz Blanca. Este es uno de esos centros de acogida temporal habilitado por el ministerio, en un barrio popular, con un perfil de paro y pobreza crónica. Es uno de los barrios donde se van a manifestar y a dar palizas a los inmigrantes. Ha habido incidentes graves, disparos con escopetas de balines al aire y reyertas con arma blanca.

La organización ha denunciado las agresiones sufridas, hasta el punto de que muchos de los jóvenes alojados allí no se atreven a salir del campamento. Ignacio Gutiérrez, director de centros de ayuda humanitaria de Cruz Blanca en Las Palma, explica en Hoy por Hoy que “la mayoría de inmigrantes están en un estado de miedo y de frustración” y asegura que recomiendan a esas personas a “salir lo menos posible del centro y que se queden dentro”.

“Desde que abrimos el colegio he leído auténticas barbaridades en panfletos y prensa. Eso es lo que después alienta a actos delictivos”, recalca Ignacio, quien señala que cualquier suceso violento en las islas “se achaca a las personas migrantes”, sea verdad o mentira este hecho y cree que “cuando un medio de comunicación se hace eco de una noticia, sea verdadera o falsa, el mensaje cala”.

En este sentido, Gutierrez incide en diferenciar la actual crisis migratoria de la de los años 2006-2008. “La población que venía era para mejorar su calidad de vida. Hoy, con la pandemia, la gente que migra lo hace para sobrevivir. Si se quedan en los países de origen, van a morir”, añade.

Para rebajar las tensiones que se producen en las islas, desde la ONG invitan a visitar las instalaciones e interactuar con los migrantes, conocer sus historias y saber qué es lo que tienen detrás. “Me gustaría que la gente se parase un momento y les preguntase qué es lo que quieren hacer”, continúa Ignacio, quien indica que “estos brotes de xenofobia están alentados por la desinformación y grupos extremistas”.

"Al final es una cárcel sin control y sin medios”

Este fin de semana, el presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias, denunciaba, en un vídeo colgado en redes sociales, lo que, a su juicio es un problema empeorado por la decisión de no dejar salir a los inmigrantes de la isla. “Hemos insistido en que se genere un mando único que ponga remedio a esta situación de confinamiento en territorio aislado como el nuestro sin medios. Al final es una cárcel sin control y sin medios”, afirma en Hoy por Hoy Antonio Morales, indicando que escribió una carta al presidente del Gobierno asegurando que no acudiría a ninguna visita oficial de ministros si no llegaban con alternativas reales: “No he recibido ninguna respuesta”.

El presidente del cabildo califica las reuniones con Grande Marlaska, ministro del Interior, o Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como “decepcionantes”.

Asimismo, Morales teme “que pueda ir a más” porque hay “organizaciones de ultraderecha utilizando esta situación”. “No es que en estos momentos haya confrontación social, pero sí en las redes empiezan a derivarse sentimientos de miedo” añade el presidente del cabildo, quien insiste en que “no puede ser que estas personas estén aquí en la situación que están sin ningún medio”.

El modelo migratorio, un fracaso

"El modelo migratorio es un fracaso y de eso no duda nadie", señala el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano, quien recalca que "hay una coctelera intencionada.

El modelo político de encerrar a gente en islas se ha agudizado desde 2015 en las islas griegas e italianas y en Canarias ya hay siete campamentos que se están abriendo progresivamente. Además, los controles en los aeropuertos para evitar la salida de estos inmigrantes de las islas, cuando tienen plena libertad de movimientos en el territorio nacional, "nunca habían existido" en palabras de Castellano, con tanta intensidad.