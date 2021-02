La disparatada teoría de Valeria Ros sobre ser racista con los bebés

La Lengua Moderna sigue haciéndonos reír cada semana y en gran parte es gracias a la actuación de Valeria Ros, que ya siendo mamá de Federica, nos sigue sacando carcajadas con sus maravillosas y disparatadas teorías.

Una de ellas la compartió en el último programa emitido sobre el castellano, en el que compartió una teoría por la cual sostenía que se debía reivindicar a los bebés, que no todos eran iguales, y para ello hizo una arriesgada comparación con el racismo clásico que siempre ha imperado en nuestro país.

"Aquí no estamos acostumbrados a que haya negros en series. Ha habido pocos, y no es que sea racista, es que no ha habido, teníamos a Jimmy para toda la televisión española. En la segunda temporada de Élite había dos negros y yo les confundía, fíjate qué racista. Pero es que porque no estamos acostumbrado a ello", relataba Valeria sobre un microrracismo que todos hemos cometido alguna vez.

"Pasa lo mismo con los bebés, creemos que todos son iguales", añadió la cómica bilbaína. "Creo que igual debería haber un activismo de bebés, un bebismo. Igual no deberíamos pixelar la cara de los bebés porque igual lo que el bebé quiere es que nos demos cuenta de que es diferente a otros bebés", sostuvo Valeria ante la estupefacción de Quequé ante una nueva locura de su compañera.