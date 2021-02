La opinión de Carles Francino

Casi un año después del inicio de la pandemia, con la carretada de muertos y el destrozo económico que llevamos a cuestas, igual hay que apelar a la sicología o a la filosofía para entender por qué sigue habiendo personas alérgicas a cumplir las medidas anti covid. ¡Ojo! Ya no hablo sólo de los negacionistas, antivacunas recalcitrantes o tribus surgidas al calor de la anarquía como bandera. No, yo creo que hay que empezar a analizar como un fenómeno social la proliferación de fiestas y reuniones, pasando olímpicamente de las restricciones que están en vigor. Y las únicas explicaciones que se me ocurren tienen que ver con esa corriente imparable de exhibicionismo, hedonismo, individualismo y búsqueda de la recompensa inmediata, propulsada a niveles estratosféricos por las redes sociales.

Estaría bien meterse en la cabeza de esas personas, que no sólo son adolescentes, para ver si sus razonamientos van en la línea de: "Yo me tomo una copa con mis colegas, quedamos donde sea, ponemos música, salimos al balcón a fumar, pasamos del toque de queda y de lo que haga falta porque lo que yo quiero es disfrutar ahora. Y a mí no me va a tocar. ¿imaginarse dentro de una semana, o diez días, con fiebre y jodido, o incluso hospitalizado, o incluso en la uci? Nada, eso ni me pasa por la mente. ¿Y el peligro de contagiar a otros? Eso todavía menos”. Si eso es así, porque no se me ocurre que pueda ser de otra manera, ¿qué hacer con esta gente? Lo primero llamar a la policía, ya lo sé. Pero, ¿se les podría convencer? ¿o tenemos que resignarnos a que el incivismo y el egoísmo en su peor versión vayan ganando terreno y en mitad de esta pandemia haciendo daño? Pues sinceramente no lo sé. Pero por si acaso seguiré llamando a la policía. Que por algo se empieza.