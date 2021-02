Tras la revolución contra los tiburones de Wall Street de la semana pasada, hoy estábamos expectantes por saber cómo abría la bolsa norteamericana y si continuaba la "venganza" contra el sistema financiero que causó pérdidas millonarias a fondos buitre. Esta tarde en 'La Ventana' hemos querido conocer qué está sucediendo en la bolsa estadounidense y se lo hemos preguntado al jefe de economía de la Cadena SER, Javier Ruiz, apenas una hora después de la apertura de Wall Street este lunes.

¿Qué es Reddit, WallStreetBets y la app RobinHood?

WallStreetBets es un foro de la red social Reddit. Allí cada día hacen una recomendación para comprar acciones de empresas que están muy bajas de precio porque a los fondos de inversión les conviene dejarlas casi morir para luego adquirirlas y ganar mucho dinero. La primera empresa con la que lo hicieron fue GameStop (una empresa de videojuegos). El alza repentina del precio de las acciones obligó a recomprar las acciones para limitar pérdidas a los fondos de inversión y eso hizo que subiera todavía más el precio. GameStop subió un 18% el lunes, luego un 93% el martes y nada menos que un 135% el miércoles. Y ya lo han hecho con otras empresas como Blackberry. La app RobinHood ha sido el principal vehículo que han utilizado los usuarios de Reddit para perpetrar en este golpe a Wall Street.

¿Lo que están haciendo es ilegal?

No, simplemente se están uniendo. Si tuvieran algún tipo de información privilegiada y hubiera, engañado intencionadamente a los usuarios de Reddit estaríamos hablando de una manipulación del mercado que sí sería ilegal. Pero este no es el caso y, de hecho, la Reserva Federal y el Regulador americano les apoyan. Les dejan seguir especulando como lo hacen los fondos buitre tradicionales.

Hacerse rico en una semana o perderlo todo

Malvin Capital, un fondo con 30.000 millones ha estado a punto de quebrar esta semana mientras otros muchos usuarios han ganado cantidades de dinero enormes. En el foro presumen de ello, les encanta mostrar la victoria y el que ha ganado mucho dinero se hace una foto y la cuelga.

¿Qué es YOLO?

Las siglas en inglés de solo se vive una vez (You Only Live Once). Es una demostración de que van a por todas. Por ejemplo, apostaron por Blackberry que subió un 740% esta semana.

Una rebelión contra el sistema

Las críticas contra Wall Street habían sido muy diferentes hasta ahora. Ha habido otros movimientos de protesta como el Occupy Wall Street de 2011 cuando jóvenes llenaron calles denunciando los excesos de las élites financieras pero los grandes apenas se inmutaron y las críticas acabaron diluyéndose. Ahora, este nuevo movimiento decide participar en el juego de la bolsa y plantar cara a la élite con sus reglas del juego.