Fiestas prohibidas en medio de la pandemia: entre el deber y el placer

Solo en Madrid, la policía municipal ha intervenido este fin de semana en más de 250 fiestas ilegales... En Zizur Mayor, Navarra, este fin de semana tuvo que ser intervenida una fiesta en un garaje en la que participaron una veintena de jóvenes. En Alicante, la Policía ha disuelto 17 fiestas en viviendas. ¿Por qué no cumplimos las medidas contra el Covid? Hoy queremos profundizar en cuáles son las razones que llevan a que cada fin de semana se repitan las imágenes de las autoridades lidiando con fiestas y reuniones ilegales.

José Carlos Ruiz, filósofo y colaborador de La 'Ventana', ha tratado de explicar cuáles son las razones que llevan a los jóvenes a participar en estas fiestas y ha querido poner el foco en el proceso educativo. “A los jóvenes que se meten en este tipo de fiestas les falta haber experimentado el tema de la gratitud”. El filósofo ha planteado el concepto de agradecimiento en los más jóvenes y ha criticado que éste haya desaparecido de los procesos pedagógicos. “Que alguien te de las gracias implica tomar conciencia de los actos que vas haciendo en tu proceso educativo, aunque desarrollar la percepción del otro es algo complicado en los procesos educativos modernos”.

José Carlos Ruiz también ha abordado los conceptos de placer y deber y ha señalado que conseguir que el deber se imponga sobre el placer puntual es algo “complicado”. “En una sociedad en la que el hedonismo esta flirteando contigo a diario, ¿cómo le explicas a alguien que lleva siete meses sin salir con sus amigos que cualquier cosa de este tipo afecta al otro cuando, además, no hemos hecho pedagogía del sufrimiento?

Una forma de conocer de primera mano cómo están viviendo esta situación los médicos, enfermeras y sanitarios es pasarse un rato por las redes sociales y observar los testimonios en primera persona de muchos de los miembros de los equipos sanitarios. Hoy traemos a 'La Ventana' el de Rachid Dadda García, enfermero de la UCI en el Hospital de Cruces de Bilbao, con el que hemos podido hablar esta tarde a raíz de una reflexión que planteó en las redes sociales.

“No te quites el EPI y no me dejes morir sólo” Con esa frase termino el turno de hoy. Reflexionen" Estas palabras twitteaba este fin de semana Rachid, una historia que se ha hecho viral por la su crudeza.“ Esto me ocurrió hace una semana y justo este fin de semana volví a ver las mismas situaciones y conversaciones con los pacientes, lo que me llevó a reflexionar sobre el asunto”.

Tras más de un año trabajando en el hospital, el enfermero se ha mostrado muy crítico con las condiciones actuales y la forma en que se organizan los hospitales. “Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos, pero debido a la falta de personal y la propia logística del hospital, cada día me pueden mover de sitio dentro del hospital , lo que supone una grave debilidad del sistema sanitario”.

“La falta de especialidad en la enfermería, que debe afrontar el Ministerio de Sanidad, hace que una persona ,por ejemplo, no formada en UCI , tenga que pasar por quirófano y tenga que hacerlo sin ningún tipo de formación teórico-practica” . Ha denunciado que este tipo de deficiencias en el sistema sanitario tienen como consecuencia un “aumento de la mortalidad” sobre los pacientes.

Por último, ha recalcado que uno de los efectos más graves de la Covid19 es la parálisis que provoca en el tratamiento del resto de enfermos en los hospitales. “El hospital ahora se paraliza para aplacar la pandemia y la tendencia tan abrupta que estamos viviendo. Se paralizan todas las intervenciones programadas por las tardes y nos centramos solo en el Covid, dejando de lado a pacientes que deben seguir con sus tratamientos y debemos postergarlos, por lo tanto es un factor que aumenta aún más el grado de sobrecarga de los hospitales”.