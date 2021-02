La decadencia de una estrella del rock

Ser una estrella de rock a los 19 años es un sueño para muchos, pero conseguirlo sin saber tocar un instrumento es ya otro nivel. Un nivel al que llegó Simon John Ritchie cuando se incorporó a un grupo que cambiaría la historia de la música en el Reino Unido. Tan famoso no será si ni siquiera me suena su nombre, estaréis pensando. Eso es porque la fama la consiguió con el apodo que se convirtió en su imagen de marca: Sid Vicious. El grupo era, evidentemente, el de los Sex Pistols. En febrero de 1977 se unió al grupo para sustituir a su bajista original, Glenn Matlock. El pequeño problema es que el joven Sid no sabía tocar ningún instrumento. Sus principales credenciales para unirse al grupo eran tres: sus pintas, que era un fan devoto que no se perdía ni un concierto, y que era amigo de Johnny Rotten, el cantante de los Pistols. En el disco que catapultó al grupo a la fama, Never Mind the Bollocks, no hay prácticamente ni rastro de las escasas habilidades de Sid con el instrumento que en teoría tocaba, el bajo.

Pero como los Sex Pistols vivían tanto del escándalo como de la música, Sid cumplió su función y cada vez se sintió más cómodo en su papel de estrella del rock violenta. En este pack incorporó a las drogas y a una novia, Nancy Spungen, igual de decadente que él. Al separarse el grupo en 1978, en Estados Unidos, la vida de Sid se sumió en el caos total. En un incidente nunca aclarado, Nancy fue asesinada, y Sid parecía el culpable de su muerte. No hubo tiempo de juzgarlo. Su otra gran afición, la heroína, se lo llevó antes. El 2 de febrero de 1979, casi dos años después de unirse a los Sex Pistols, Sid murió de sobredosis. Tenía sólo 21 años.