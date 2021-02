Manu Carreño: "¿Vamos a señalar a los futbolistas por los clubes en crisis? Estaríamos apuntando mal"

La filtración del contrato de Messi con el FC Barcelona, por el que el argentino firmó 550 millones de euros en cuatro temporadas, ha provocado que muchos tilden de "ruina" contar con el argentino. El director de El Larguero analiza la situación de Messi y la gestión de su contrato.

"A cada uno le puede parecer una cosa: desorbitada, exagerada, fuera de mercado... Es una cifra que depende de cómo la quieras edulcorar, parece más bestia. Esos 500 millones se dividen al año, son brutos. Al año netos salen unos 60 millones, lo cual es una barbaridad que se ha ganado Messi", comenzó a explicar.

"Al margen de lo que tú pienses, no deja de ser un contrato entre un club deportivo y un jugador. Decir que arruina a un club está muy exagerado. Para hablar de que un contrato arruina un club habría qué analizar dos cosas lo que le pagas y lo que genera. Después de sumar y restar y dividir todas las cantidades puedes decir si realmente te arruina o no. A mí me falta en la información lo que Messi le da al Barça", añadió.

"Si al final de ese sesudo ejercicio económico resulta que es una ruina, habrá que señalar al presidente que ha provocado esta situación. ¿O es que ahora vamos a señalar a los futbolistas como culpables de los clubes que entran en crisis? estaríamos apuntando mal. Si el PSG entra en crisis, es culpa de Neymar o Mabappé", afirmó.

"Son cantidades de dinero que generan ingresos... ¿Qué operación le sale más cara al Barça: mantener a Messi o fichar Griezman, Dembéle y Coutinho, con las fichas que tienen y sin generar ni la décima parte de lo que lo hace Messi?", planteó.

"Lo de 'arruina al Barça', me parece que no es así. Y en caso de ser así, habría que pedir responsabilidades a la junta directiva que firmó ese contrato. Pero en el Barça, en la Juventus con Cristiano y en los Lakers con LeBron James. Si es una ruina, hay que culpar a quien se lo firmó. ¿Quién ha hecho las cuentas? a ese hay que pedirle responsabilidades. En el caso de Messi, su contrato no es una ruina", cocnluyó.