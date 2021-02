Álvaro Benito: "¿El Madrid fuera de los puestos Champions? A mí no me han enseñado a mirar para abajo nunca"

El Real Madrid está sumido en una nueva crisis de resultados con Zidane en el banquillo. A la racha que acabó frente al Shakhtar en la primer gran crisis del francés llega esta racha de hasta cinco partidos sin poder ganar en Liga, donde en apenas semana y media se vio apeado de la Supercopa de España en las semifinales frente al Athletic, la Copa del Rey frente al Alcoyano, un equipo de Segunda B, y ahora a diez puntos de la Liga Santander.

Esta decena de puntos, y con un partido más, sume al Real Madrid en una situación casi dramática en la lucha por el campeonato doméstico. El peor Barça de la última década también se ha situado por encima en una jornada negra para los blancos. Ahora, la bala de la Champions se presenta como una de las grandes bazas, una vez más, para los merengues por ello la clasificación hacia esta competición es clave.

¿Este Real Madrid puede poner en riesgo el puesto Champions?

Álvaro Benito se moja y contesta a una pregunta insólita para la afición blanca que es si teme no clasificarse para la Champions League la próxima temporada. Así contestó el comentarista de El Larguero: "¿Te preocuparía que este Real Madrid llegara a poner en riesgo la plaza de Champions? Tal y como me han educado a mí futbolísticamente, yo solo miro para arriba, yo estaría deseando, si fuera entrenador o futbolista, que pinchara y pensando que cada partido lo voy a ganar. Si quedan 20 partidos por disputar, creo que voy a ganar los 20, entonces a mí no me han enseñado a mirar para abajo nunca", afirma tajante Álvaro Benito en El Larguero.

Argumenta que lo que deben hacer los blancos es alcanzar la regularidad, al menos en cuanto a resultados, y ser optimistas con mentalidad ganadora para poder seguir peleando este título: "Si quedan dos jornadas y vas cuarto entonces no te queda otra, pero ahora el Real Madrid lo que debe pensar es en encontrar un juego fiable, que el equipo sea fiable de verdad y competitivo, porque no queda nada para la Champions, y luego a partir de ahí conseguir los resultados y agarrarte a ellos"

"En tu cabeza, debes pensar que en los enfrentamientos directos le vas a ganar al Atleti y que el Barça también le pueda ganar ese enfrentamiento directo, con lo cual ya serían 7 puntos nada más", alega un optimista Álvaro Benito.

El Madrid actual y el Madrid con Cristiano Ronaldo