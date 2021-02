Carlos Soler: "Pedí llevar el 10 tras la salida de Parejo pero el Valencia me dijo que no"

Este lunes se pasó por 'El Larguero' Carlos Soler, uno de los pocos jugadores con los que el valencianismo aun se siente identificado tras la gestión de los dueños del club, la cual ha llevado al equipo ché a vender a algunas de sus principales figuras.

El mediocentro español charló durante media hora con Manu Carreño, Álvaro Benito, Gustavo López, Kiko Narváez y Raúl Ruiz en una entrevista futbolera que ya empieza a ser notoria en el mundo del fútbol español, pues ya han pasado por esta sección jugadores como Iago Aspas, Joaquín o Dani Parejo, entre otros.

La entrevista

Objetivo del Valencia. "Obviamente no es lo que queremos (tener que hablar de que se alejan de la permanencia). Somos el Valencia, somos un gran club, por historia deberíamos estar más arriba, pero nos toca hablar de que dejar al Elche un poco más abajo en la clasificación es bueno para nosotros. Siendo sincero ahora mismo estamos cuatro puntos por encima del descenso y los rivales directos son los que tenemos en esa zona, hay que ser realistas".

Una posible venta. "Es algo que no me planteo. Personalmente me gustaría quedarme aquí mucho tiempo, estoy contento, estoy feliz. En este último año han salido muchos jugadores, por la situación económica que está pasando el club, por el coronavirus que también ha afectado... son situaciones de club y no pienso en que pueda ser una venta el año que viene. Pienso en el presente, en vivir el momento, en mejorar cada día y que el club vaya para arriba. Cuanto más arriba estés, más ingresos tiene el club".

El dorsal. "Yo de pequeño llevaba el 10, es el número que me gustaba. Los mejores jugadores han llevado el 10. Y sí que es verdad que con la salida de Dani (Parejo) lo pedí y por ciertas circunstancias el club me dijo que no podía ser y que tenía que quedarme con el ocho".

La salida de Marcelino. "Fue algo que quizás no te esperas, por lo que habíamos hecho cuerpo técnico, jugadores y club durante dos años. Se hicieron muchas cosas buenas y algo que no te esperas, te choca. Y lo que dijo Dani (Parejo), supongo que algún jugador que otro lo pasó mal. Pero son decisiones en las que no podemos hacer más que agradecer el trabajo que hizo y desearle lo mejor excepto para este fin de semana (Athletic - Valencia)".

JJOO y Eurocopa. "Ir a los Juegos Olímpicos sería muy especial y muy bonito, cualquier deportista querría ir. También es verdad que está la Eurocopa, no he ido a ninguna convocatoria con la absoluta, hay mucho nivel en el centro del campo y ojalá que pudiera ir, me haría muchísima ilusión. La absoluta debe ser algo increíble, ojalá haciendo las cosas bien en el club llegue ese momento".