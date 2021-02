Rusia y Myanmar: las claves de dos países en ebullición

Un golpe de Estado y un juicio polémico y mediático. Son las dos principales noticias que han sacudido el plano internacional en los últimos días. Alexéi Navalni, el activista que fue envenenado el pasado verano y que fue arrestado nada más volver a Moscú hace pocas semanas, ha sido condenado hoy a tres años y medio de prisión por violar los términos de una polémica sentencia de 2014. En el juicio, Navalni ha utilizado su declaración para asegurar que la cárcel no parará su lucha anticorrupción contra Putin.

Esta sentencia es pura gasolina para la ya disparada tensión entre el Gobierno de Putin y sus opositores. Desde primera hora, el centro de Moscú y el tribunal donde se ha celebrado el juicio están blindados por las fuerzas de seguridad, en previsión de que estalle la olla a presión que es hoy Rusia, a juzgar por las miles y miles de detenciones (más de 5.000) que se han producido en manifestaciones desde el fin de semana. Sólo hoy, a las puertas del tribunal, ha habido más de 300 detenciones.

Carmen Claudín, especialista en Rusia, investigadora senior asociada del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona considera que "esta sentencia no añade más dinamita de la que ya pudiera haber". Sobre las protestas en Rusia de los últimos días, Claudín explica que "hay unas manifestaciones que son inéditas desde hace unos cuantos años, ha habido manifestaciones muy numerosas en 2012-2013 (...) Pero no es lo mismo que una oposición organizada o sistemática, no creo que haya una olla de presión en Rusia, no sería descartable que a medio plazo pudiéramos llegar a eso, pero en este momento no".

"La figura de Putin ha ido evolucionando a la baja, los porcentajes de apoyo no se pueden comparar porque no representan la realidad de la opinión pública. Ahora bien, esto no quiere decir que tenga poco apoyo en Rusia. Es cierto que el apoyo ronda alrededor del 60%-65%, pero si se les pregunta si el país va en una buena dirección hay un 43% que dice que no. Es la imagen de un país bastante dividido", sentencia la especialista.

Myanmar

Hay cosas que siempre vuelven. Y da igual que pasen los años, las décadas, que a los militares de muchos países les cuesta aceptar que los gobiernos los eligen los ciudadanos. Myanmar, la antigua Birmania, vive días de absoluta incertidumbre tras el golpe de Estado que acaba de perpetrar el Ejército. Los uniformados birmanos gobernaron el país durante medio siglo y sólo han tardado diez años en recuperar el poder, cortando por lo sano una transición democrática muy frágil. Lo primero que han hecho es decretar el estado de emergencia y detener a los principales líderes políticos.

Ruben Campos, coordinador de programas del Club de Madrid, una organización que reúne a exjefes de Estado y de gobierno para apoyar procesos democráticos apunta que "Pekín va a defender sus intereses estratégicos, esto es, una inversión muy fuerte en Myanmar por parte de las empresas y el gobierno chino. A China le interesa estabilidad (...) Y probablemente está abierta a la cooperación, algo que no va a ocurrir con los países occidentales". Sobre los apoyos internos a los militares, Campos explica que "la dictadura militar birmana podemos ponerla a la altura de Corea del Norte".