'Pasaporte verde' para el ocio: así será la época poscovid en Israel, según un médico español que vive allí

Israel aspira a ser el país de referencia en la época poscovid. Desde hace meses el pequeño territorio tiene a su población confinada como a niveles de marzo. Ahora, con la campaña de vacunación a pleno rendimiento, el país ha vacunado al 70% de su población mayor de 60 años y está cada vez más cerca de la ansiada inmunidad de rebaño. El 35% de la población tiene ya la segunda dosis puesta y a partir de este viernes podrán gozar de un pasaporte verde para recuperar la vieja normalidad y, en fin, los niveles de ocio prepandemia. Hablamos en 'Hora 25' con Luis Manuel Vegas Isasi, anestesista que trabaja en el hospital Belinson en Petak Tikva (Israel)

Sobre las vacunas en Israel

De momento no se nota esa vuelta a la normalidad porque las cifras se han estabilizado pero no han bajado. Llevamos desde principios de enero confinados, pero lo han pospuesto una semana más. No ha habido cosas grandes desde marzo. Los centros comerciales han abierto un par de semanas, no hay bares, no hay restaurantes, no hay ocio.

Llevo casi tres semanas vacunado. En teoría estoy inmunizado. A nosotros a partir de la segunda vacunación te dan un pasaporte verde, es una página web en la que te registras, te dan un código QR y en teoría cuando abran cines y demás va a ser nuestra entrada para recuperar una vida normal. Esa se supone que es la entrada. No se sabe cuándo está previsto que entre en vigor. Las cifras aquí dicen que los que estamos vacunados dos veces no desarrollamos la enfermedad. No está claro si podemos transmitirla, por eso el Gobierno es cauto para abrir todo. Las cifras no bajan, no ha habido un descenso brutal.

Los que no tengan un pasaporte verde tendrán sus opciones de ocio muy limitadas. Estarán muy limitados porque te pedirán el carnet y el pasaporte verde para entrar. Antes de empezar la campaña hubo bastantes campañas de información a favor de la vacuna. Vacunarse es un paso intermedio para volver a la normalidad. La gente está desenado vacunarse, no he visto polémica por eso, más envidia por los vacunados, pero no polémica.

Los ultraortodoxos

Es un tema complejo, de creencias religiosas. Para ellos lo más importante es quedar y rezar. Esta gente ha sido muy indisciplinada. Una de las cosas que hacen es quedar todos los días como mínimo diez barones y rezar. Muchos de los focos de contagio han sido en barrios ultraortodoxos. El Gobierno decidió entonces prohibir reuniones en determinados lugares bajo riesgo de multa.

Sobre los casos en España

Lo que veo desde fuera... vivir fuera es difícil y se ve con preocupación. En España sentí que se había perdido la alegría. La crisis ha sido muy dura, la forma que tenemos los españoles de vernos, de abrazarnos, mi sensación respecto a España es de tristeza. Desde fuera se ve todo más difícil, desde mi punto de vista la vacunación debería haberse centralizado. Aquí los criterios para vacunar han sido muy estrictos. Ha sido todo muy automático y organizado. En España está siendo muy caótico en ese sentido, han llegado menos dosis. La situación no es comparable porque aquí hay muchísimas vacunas. En mi hospital por ejemplo envían SMS por si sobran vacunas.