La pandemia muestra despiadadamente sus zarpazos. Hoy también en las cifras del paro del mes de enero 76.000 desocupados más que sitúan el problema total en la frontera de los cuatro millones, a los que habría que sumar 739.000 trabajadores en ERTE, que amortiguan el golpe, pero que hace que se pregunten por cuánto tiempo o si al final su destino va a ser el desempleo.

Se nota la crisis, especialmente entre mujeres y jóvenes y en el sector servicios, comercios, bares, restaurantes y hoteles se llevan la palma al ser los más castigados. Conforman el gran capítulo por el que España apostó cuando el turismo se convirtió en la gran industria a la que ahora la ministra Reyes Maroto intenta consolar acariciando la próxima Semana Santa más o menos normalizada, pero que el doctor Fernando Simón le pone agua al vino de su esperanza.

Mal andamos cuando un gobierno se corrige a sí mismo en algo tan sensible como el derecho al trabajo, conjugando simultáneamente optimismo y realismo y pensando en superar la incertidumbre que todo lo sigue dominando. Claro que el vaso puede verse medio lleno, señalando que el mes de enero laboralmente siempre es malo y que a pesar de ello, los datos conocidos hoy no son peores a los del inicio del año anterior, también previo al estallido de la gran convulsión. Pero es un triste consuelo si pensamos en la desazón de quien, salvada la salud física, puede ver mermada su estabilidad psicológica. Otro caballo de batalla de la salud pública. Siempre se nos dijo que esto sería duro, cierto, pero ni nunca pensamos que fuera tan largo ni que se nos hiciera tan pesado. Un tiempo que nos sigue dando por recapacitar si al final no tendremos que replantearnos tantas cosas que quizás no demos abasto. Lo cual también nos pone ante el espejo del mucho trabajo que nos quedaba por hacer, pero que nunca habíamos encontrado el momento de afrontarlo, contentos como estábamos de haberlos conocido.