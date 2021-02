El sector socialista, sobre el borrador de la Ley Trans: es un texto de Igualdad y no del Gobierno

No hay consenso sobre la ley trans en el seno de la coalición de Gobierno. En el sector socialista aseguran a la Cadena SER que este texto es un borrador del Ministerio de Igualdad y no del Gobierno y que este borrador muestra únicamente los postulados de Unidas Podemos.

EL CONTENIDO DEL BORRADOR La Ley Trans prevé permitir a menores cambiar de sexo en el registro sin informe médico

El departamento de Irene Montero se lo entregó a la vicepresidenta Carmen Calvo el lunes de la semana pasada y a partir de hoy empezaba el trabajo por parte de los distintos ministerios. Estas fuentes explican que no es un texto del Gobierno porque el resto de departamentos como Justicia no han fijado posición y tampoco ha pasado el borrador por la Comisión de subsecretarios y secretarios de Estado. Una ley del Gobierno, de cualquier Ministerio, explican esas fuentes, tiene que pasar por una serie de trámites que ofrezcan garantías jurídicas.

El texto se ha hecho público este martes en un momento en el que la idea de la vicepresidencia de Carmen Calvo es la de fusionar esta Ley Trans con la de derechos LGTBI, algo con lo que no están de acuerdo desde Igualdad. En Podemos ya se molestaron hace unas semanas porque el PSOE registró en solitario la Ley Zerolo contra la discriminación.

En este caso, dice el PSOE que es distinto porque es un texto del grupo parlamentario socialista que se negociará en la cámara, mientras que el proyecto de ley Trans tiene que contar con el consenso del Consejo de Ministros, así que creen estas fuentes socialistas que el Ministerio de Igualdad filtra este borrador este martes para presionar en el mismo día en el que hemos escuchado a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero decir que tras la reunión de coordinación de la semana pasada el Gobierno había salido reforzado.

Carla Antonelli, en 'Hora 25'

La diputada socialista Carla Antonelli ha participado en el programa 'Hora 25' tras conocerse este borrador y después de escuchar la versión del PSOE, que asegura que el "un texto de Igualdad y no del Gobierno". "Se habla todo el rato de la ley de Irene Montero, de la ley de Igualdad... bueno, es la ley de todas y de todos. Es un compromiso del Gobierno de coalición. Todo el título segundo de este borrador emana directamente, con puntos y comas, de la ponencia final, en 2019, de una proposición de ley que registró el PSOE el 20 de febrero de 2007 para la reforma de la ley que hemos comentado anteriormente, la 3/2007", ha asegurado Antonelli en 'Hora 25', con Pepa Bueno.

Qué más ha dicho Carla Antonelli:

Conocía el borrador, lo he visto hoy y a mí me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Esto ya lo legisló Argentina hace 9 años sobre la legislación española de 2007, cuando fuimos pioneros en el mundo desde la no necesidad de una cirugía genital para poder cambiar nuestra partida de nacimiento (...) No solamente es Argentina, de forma posterior es Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Chile... ya contemplan la autodeterminación. El parlamento europeo también lo recomendaba así.

Se habla todo el rato de la ley de Irene Montero, de la ley de Igualdad... bueno, es la ley de todas y de todos. Es un compromiso del Gobierno de coalición. Todo el título segundo de este borrador emana directamente, con puntos y comas, de la ponencia final, en 2019, de una proposición de ley que registró el PSOE el 20 de febrero de 2007 para la reforma de la ley que hemos comentado anteriormente, la 3/2007. Lo que dice de literalmente de "la mención no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada o de sus representantes legales" es un texto del PSOE. Lo conozco perfectamente porque trabajé en él. Aquí hay un debate inflado.

Yo lo vivo con mucha perplejidad, sobre todo por tantas y tantas cosas que se dicen y faltan a la verdad y donde se pretende elevar la singularidad a la globalidad. Veo que dicen que esta ley tiene de novedosa y manifestado por parte de los miedos de un sector del feminismo que dice que no se alterará los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona y contraídas con anterioridad. Esto está en la ley de hace 14 años. Se están reproduciendo las alarmas que sufrimos hace exactamente 14 años. Decían que íbamos a invadir gimnasios, cuartos de baño, que los delincuentes iban a cambiar de sexo... eso fue una tribuna de Pedro J. Ramírez a la que yo respondí hace años. Tendríamos toda la noche para hablar y artículo por artículo te lo explicaría uno a uno.

Si vamos a hablar de personas que lideran este movimiento negacionista de las personas trans, nos encontramos a una persona que se llama Ángeles Álvarez. Pues ella es una de las firmantes de la ley 3/2007. Si ella firma esto que he comentado antes desde la firme voluntad y estaba contenta y salió a la fuerza del Congreso... ¿A cuenta de que lidera ahora fuera del Congreso una campaña ahora en contra?

El colectivo trans estamos muy ilusionados de que por fin haya una consecución de los derechos, que además es un acuerdo de coalición del gobierno. Cuando tengamos tiempo podemos hablar de esta ley. La propia OMS ha dicho que la transexualidad no es un trastorno mental. Entonces, ¿cómo se nos va a exigir un diagnóstico? Pero es que el Tribunal Constitucional ya sentenció que los menores tenían derecho al cambio de sexo. Esto no es sino el cumplimiento de la legislación nacional e internacional.

Se está haciendo un daño tan grande al colectivo trans de este país que, a mí en lo personal con 61 años no me afecta en mi identidad, pero me duele por niñas, niños y adolescentes que sufren este acoso terrible. Es como cuando el machismo y el patriarcado ponen ejemplo para desautorizar el feminismo ponen el caso de una denuncia falsa. Eso es representativo de algo.