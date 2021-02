Al Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía se le acaban las excusas para seguir impidiendo que numerosos solicitantes de asilo que llegan a Canarias, Ceuta o Melilla, puedan moverse libremente por el territorio nacional. A la contundente sentencia del Tribunal Supremo de hace medio año se le suma ahora un escrito del Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso al SER, en el que recuerda que dificultar la movilidad de estas personas hacia cualquier rincón del país va en contra de la ley y por tanto debe acabarse en esta práctica.

Canarias se ha convertido en el último escenario visible de esta vulneración del derecho a la libre movilidad por el territorio nacional, que todo solicitante de asilo tiene consolidado en la ley de 2009. En los últimos meses han sido numerosos los rechazos que han padecido estos peticionarios de protección en los aeropuertos de las islas cuando los policías nacionales les han impedido embarcar en vuelos hacia la península.

En uno de esos casos, un joven, que estaba residiendo en un centro de acogida en Tunte, Gran Canaria, al llegar al aeropuerto con su comprobante de haber presentado la solicitud de asilo con la intención de viajar a la península, fue rechazado por los agentes que le impidieron tomar el vuelo. En esta ocasión, el caso lo constató in situ el letrado Daniel Arencibia, que elevó una queja ante el Defensor del Pueblo y que ahora, meses después, ha desembocado en este contundente escrito de Fernández Marugán ante la Dirección General de la Policía.

El documento del Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso la SER , es “un recordatorio de deber legal”, la máxima interpelación que realiza la oficina Defensor del Pueblo ante las administraciones cuando entiende que se incumple una ley, y en esta ocasión va dirigido a la Dirección General de la Policía a la que se le formula “ un recordatorio de deber legal que le incumbe de impedir cualquier limitación de los derechos fundamentales a la libre circulación y residencia de los solicitantes de protección internacional que deseen trasladarse desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o desde la Comunidad Autónoma canaria a la península” concluye.

La oficina que encabeza Fernández Marugán responde ahora a esta queja presentada hace meses por Arencibia, especializado en defensa de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y que en la actualidad trabaja para la Pastoral de Migraciones. Este abogado elevó al Defensor el caso de este joven a inicios del año pasado, antes de que el número de llegadas pusiera en evidencia la descoordinación de las administraciones en la gestión de la cogida y en la garantía de sus derechos.

"Lo que hace el Defensor de Pueblo es recordarle al Ministerio del Interior la obligación de aplicar las leyes y obedecer al Tribunal Supremo. Es algo tan obvio como la unidad de España y su carácter indivisible, porque un solicitante de asilo en España lo es en toda España, no existen fronteras interiores ni pueden crearse. Todo este sistema viene de hace más de una década cuando CEAR o el Servicio Jesuita a Migrantes empezaron a constatar que solicitantes de asilo en Ceuta o Melilla que querían reunirse con familiares o viajar a otros territorios de la península no podían hacerlo porque Interior les decía que no, que tenían que quedarse en esos territorios de las dos ciudades autónomas, confinados en esos territorios, como si no fueran España", recuerda el abogado que ha llevado a cabo la queja.

“No se pueden crear fronteras ficticias como herramientas de política de Interior y no se puede tolerar. Acudimos al Defensor porque Interior sigue realizando una especie de desobediencia al Supremo o a la ley que tiene muy difícil justificación. En el principio jurídico de la unidad de España no caben fronteras imaginarias, que alguien pueda estar en una parte del país como es ahora Canarias, y no en otra por el empecinamiento de Interior en no cumplir la ley” explica Arencibia tras recibir el documento del Defensor, fechado el pasado 29 de enero.

Esta respuesta del Defensor habla exclusivamente de los solicitantes de asilo y no de la mayoría de los migrantes, sobre todo magrebíes, que también intentar salir de Canarias comprándose billetes de avión o barco y a los que también se les impide viajar, aunque tienen derecho a moverse también sin restricciones.

"Con la sentencia del Supremo se esperaba un cambio de actitud del gobierno, pero sigue igual"

El derecho a la libre circulación de los solicitantes de asilo está recogido desde el año 2009 en la ley que lo regula en nuestro país y el Ministerio del Interior se lo ha ido saltando a la tora de manera reiterada, sobre todo con las personas retenidas en Ceuta y Melilla. En esta última se da el caso reciente de un egipcio que se ha intentado suicidar en el CETI porque a pesar de tener su petición de asilo formulada la policía le impide salir a la península. Desde julio, con la sentencia del Tribunal Supremo “se espesaba cambio de actitud del gobierno pero sin embargo esto no ha llegado”, insisten fuentes jurídicas especializadas.

El Defensor del Pueblo ha manifestado reiteradamente su disconformidad con esta práctica y, en los últimos años, se ha dirigido en numerosas ocasiones a la Policía y a Interior solicitando el cese de esta. Entre otras actuaciones se formuló una Recomendación, que fue rechazada, tras las numerosas quejas recibidas por este asunto de solicitantes de protección internacional en Ceuta y Melilla.

“El solicitante de asilo ostenta el derecho fundamental de la libertad de circulación por todo el territorio español. Asimismo, puede fijar libremente su residencia en todo el territorio nacional, si bien con la obligación de comunicarlo a la Administración”, esta afirmación venía siendo reiterada por el Defensor y por numerosas resoluciones de tribunales superiores de justicia desde hacía unos años y desde el pasado mes de julio esta interpretación es también la del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta Sentencia núm. 1130/2020).

Fernández Marugán sigue comprobando a través de las quejas que se reciben en los últimos meses, que se continúa limitando el derecho a la libre circulación de los solicitantes de protección internacional, tanto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como en la Comunidad autónoma canaria. Esa limitación, como ha señalado el Tribunal Supremo, “no está recogida en ningún precepto de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, no existe precepto alguno que permita establecer esa limitación de derechos fundamentales”.

Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior, el número de solicitantes de asilo en nuestro país hasta noviembre de 2020 ascendió a 84.705, con Venezuela, Colombia y Honduras como países de origen de la mayoría. Canarias se sitúa como la quinta comunidad donde más peticiones de protección se registraron, 3.800 hasta el 30 de noviembre.