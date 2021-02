Hoy quiero que conozcáis a un hombre que lo está pasando muy mal. Vive en una contradicción que no puede soportar.

Francisco, buenos días.

Buenos días.

Usted es una persona de izquierdas.

Sí señor, de izquierdas, de toda la vida, además.

Y, como decía yo hace un momento, lo está pasando mal por una contradicción que tiene usted.

Sí, señor. Tengo la cabeza dividida y no sé qué hacer.

Cuéntenos, amigo.

Pues, a ver, ¿cómo lo diría yo? Que últimamente, a ver cómo lo digo, estoy viendo alguna ventaja en que exista el hospital Isabel Zendal.

No ve del todo mal que exista ese hospital.

No. Y esta contradicción no la puedo soportar. Me va a petar la cabeza. Y mi mujer está igual. Llevamos tres días sin dormir preguntándonos en qué estamos fallando. Nos despertamos a las tantas de la madrugada y mi señora y yo, sudando, nos preguntamos: "¿Qué estamos haciendo mal?"

Bueno, a lo mejor habrá que aceptar que la realidad es compleja y no todo está tan cuadriculado como nos dicen los políticos.

¿Entonces no tengo ningún problema?

No, hijo, no. No tienes ningún problema. El problema lo tienen otros.