Hay consenso en que la tercera ola del coronavirus, cuya curva parece que empezamos a doblegar, es consecuencia de las celebraciones navideñas, consecuencia de ese “Salvemos la Navidad” que tanto escuchamos en los días previos y que fue acompañado de sus luces navideñas y sus reuniones con familias y allegados. El resultado de todo eso lo estamos sufriendo todavía ahora con los hospitales y las UCi repletas y la cifra de fallecidos rozando los datos de la primavera pasada.

Bueno, pues como si fuéramos novatos en esto, ayer ya salió el tema de la Semana Santa, próxima meta volante en esta carrera de fondo. Fue la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la que sacó el tema. Marcó esas fechas como el posible reinicio de los viajes nacionales. El resumen es la combinación de Semana Santa y movilidad. Es cierto que lo condicionó a las condiciones de seguridad y a la evolución de la epidemia, pero es que esta segunda parte es una obviedad, con lo que se hubiera podido ahorrar la primera parte.

Introducir en la conversación sobre la gestión de la pandemia la Semana Santa es como decir que no hemos aprendido nada. Se intentó salvar el verano y llegó la segunda ola, se intentó salvar la Navidad y llegó la tercera, ya nos sabemos de memoria los gráficos. ¿Por qué insistimos en el error?

Si se trata de que el país esté preparado por si la evolución de la epidemia es buena y la vacunación lleva un buen ritmo, que lo prepare quien tenga la responsabilidad y que nos avise cuando llegue el momento, pero que no lo cuenten, que no marquen el siguiente objetivo con la esperanza de poder alcanzarlo, porque yo no sé si mucha gente soportará una nueva decepción o una cuarta ola igual de virulenta.

Lo que deberíamos hacer es pensar que la Semana Santa no existe, no va a existir, tachémosla del calendario, no volvamos a repetir el mismo error otra vez, porque ni se salva nada ni se recupera la economía. El único objetivo tiene que ser salvar vidas.