La opinión de Carles Francino

No sabría concretar desde cuándo, pero es obvio que el debate público se ha encanallado de tal manera que damos por normales cosas que deberían avergonzarnos. El último episodio que -al menos a mí- me parece inconcebible que aceptemos como algo normal es ese discurso de que las elecciones catalanas no se retrasan porque al gobierno español, y en especial al partido socialista, le interesan tanto ahora que ponen ese interés por delante del riesgo para la salud que implica la pandemia. O sea, votos por vidas, una expresión terrible -se mire por donde se mire- en la que coinciden -curiosamente- desde el Partido Popular hasta Esquerra Republicana. Y lo pasamos como algo normal.

Vale, pues ayer fueron los políticos independentistas condenados por el Supremo los que publicaron un manifiesto donde hablan abiertamente de una supuesta operación de estado que obliga a la gente a elegir entre el derecho al voto y el derecho a la vida. Pues ya lo siento, yo lamento muchísimo que estén presos, de verdad que lo lamento y me alegro de que estén haciendo campaña, pero esa condición de presos no hace que tengan más razón en sus planteamientos, que en el caso que nos ocupa me parecen una auténtica barbaridad.

Ya sé que estamos en campaña y que ahí se decreta una especie de barra libre, pero también pienso que debería existir algún límite. Hay un montón de elementos para criticar al adversario, un montón, pero si convertimos la política en una especie de competición entre buenas y malas personas, y además se utilizan los muertos de una pandemia como munición… Ahí creo que estamos tocando fondo. En Estados Unidos deben estar más acostumbrados porque una congresista de Trump propuso el otro día pegarle un tiro en la cabeza a Nancy Pelosi y no ha pasado nada. Aquí no estamos aún en ese punto, pero al paso que vamos tampoco tardaremos mucho en llegar.