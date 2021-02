Martí Montferrer, el youtuber que ha decidido dejar YouTube: "Se generan dinámicas de adicción muy fuertes"

Martí Montferrer, uno de los divulgadores científicos en castellano más seguidos, autor de "El juego del cosmos" y creador del canal 'CdeCiencia' con 1,41 millones de suscriptores en YouTube, ha anunciado que abandona la popular plataforma de manera profesional para salvaguardar su salud mental. Aunque para el público pueda parecer algo repentino, Martí confiesa que la decisión es muy “premeditada". Sobre las razones de esta mudanza ha explicado que YouTube le ha llegado a generar incluso un “principio de depresión”. "Es algo que durante meses estuve estudiando y analizando con la cabeza fría y al final tomé la decisión porque se generan dinámicas de adicción muy fuertes ahora mismo en YouTube, por cómo está diseñada la plataforma, para creadores y espectadores”.

“Desde agosto del año pasado se implementaron unos cambios que implicaban que la distribución de los videos dentro de la plataforma pasaba a ser mucho más aleatoria: de cómo funcionan los videos depende nuestra economía y nuestra realización personal. Cuando yo subo un video ahora es una lotería porque depende de un número aleatorio que no puedo controlar de ninguna forma”.

Para los creadores de contenido, la incertidumbre de no saber si un video funcionará o no puede convertirse en un grave problema y materializarse en problemas de ansiedad. “Nunca vas a poder predecir cuantas visitas vas a tener; siempre estás jugando con el azar”. Martí Montferrer, como buen científico, se rebeló contra este algoritmo y trató de descifrar su funcionamiento para ver “si existía algún patrón que seguir”. Para ello, trató de crear “el video perfecto”, optimizando las métricas que se supone que promovían más los videos. La idea era crear un vídeo que incluyese todos los aspectos que más valora YouTube, pero la cosa no funcionó.

En 'La Ventana', Martí Montferrer ha reconocido que a raíz de su renuncia ha recibido muchos mensajes de apoyo de la comunidad de creadores de contenido. “Muchos compañeros me han escrito para agradecer que haya hecho esto público y que lo haya expuesto y otros me han dicho que les he abierto los ojos”. Tras haber pasado una mala época en la que llegó a notar cómo esta adicción y la obsesión por la excesiva atención en detalles como el número de visitas de sus videos alteraba su salud, el youtuber ha explicado que ahora se encuentra aliviado. “Desde que tomé la decisión de abandonar, estas cosas se están yendo”.

'CdeCiencia' dejará de publicar vídeos, aunque su creador avanza que es posible que no lo abandone del todo. “El contacto con YouTube es muy difícil; uno espera que la atención personalizada fuese mucho más personalizada porque los recursos están, pero muchas veces te dan respuestas de cortar y pegar.” Pese a los cambios implementados, advierte que la plataforma sigue evolucionando positivamente. “Ellos siguen mejorando las estadísticas generales de la plataforma, al menos de momento”. A partir de ahora seguirá desarrollando su labor en Twitch, una de las plataformas de moda. “Es una plataforma muy distinta, más pensada para la improvisación donde se pueden hacer cosas muy interesantes”.