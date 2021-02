Una psicóloga analiza el estrés al que están sometidos los sanitarios

Tras casi un año de pandemia, emociones desagradables como la incertidumbre y la angustia forman parte del día a día de muchas personas. Unos sentimientos que están especialmente presentes en los trabajadores de primera línea, para los que esta tercera ola está siendo devastadora. Hace unas semanas conocíamos dos estudios del Hospital del Mar de Barcelona que señalaban que, tras la primera oleada de la pandemia, un 28% de los sanitarios de España sufrieron depresión, un 22,5% ansiedad y el 22% estrés postraumático.

Esta tarde hemos invitado a 'La Ventana' a Beatriz Mora, psicóloga de la Clínica Lopez Ibor, para comentar estos datos y que nos diga si es normal que todos sintamos incertidumbre, angustia y cierta ansiedad ante situaciones como las que estamos viviendo; si lo extraño no sería precisamente todo lo contrario.

Está estudiado que los desastres a gran escala, como puede ser esta pandemia, pueden intensificar y/o desencadenar determinados trastornos, como los episodios ansioso-depresivos, estrés postraumático o llevarnos a abusar del alcohol y otras sustancias. El trauma psíquico, no poder despedirnos de nuestros seres queridos, el miedo a enfermar, el aislamiento o la pérdida del puesto de trabajo son algunos de los factores de esta pandemia que ponen más en riesgo nuestro equilibrio mental. Una situación que, además, no se produce en el momento del pico de estrés si no que afecta a posteriori: "Todo el plano emocional en un momento dado se queda en un segundo o tercer plano, porque lo que impera es la parte racional de resolver, de estar ahí, de hacer frente a la situación... Descuidamos ese componente emocional porque no me puedo detener a cómo estoy, qué siento, que me pasa... No me puedo detener a eso porque tengo que hacer. Y luego es cuando ya pasa un poquito ese foco de estrés, vuelvo a mi pseudo normalidad y es cuando el plano emocional dice -ahora que ha bajado la guardia, que ya te puedes relajar- «Ahora vengo yo y me tienes que atender»", explicaba Mora en la SER.

En la Clínica López Ibor tienen un programa post-covid dirigido a jóvenes y adultos que están desarrollando alteraciones en su estado de ánimo a consecuencia de la pandemia; ya sea por haber pasado la enfermedad, por haber perdido a un ser querido o por el propio confinamiento, y también dirigido a profesionales sanitarios y otros profesionales implicados en la asistencia a afectados por la pandemia con altos niveles de estrés: "Aunque tengas muchas tablas, porque evidentemente los sanitarios estamos tan acostumbrados, sobre todo médicos, enfermeras, auxiliares, están acostumbrados a trabajar con la salud, con la enfermedad, con la muerte... Porque, evidentemente, se pierden vidas en ese trabajo. Pero una cosa es que puedas contemplar el «no he podido salvar esa vida», no por las limitaciones que podemos tener y por el transcurso de las enfermedades... Pero otra cosa es que sea en la magnitud que está siendo".