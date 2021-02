El cine independiente saca pecho de su apuesta por la salas ante la espantada de las 'majors'

La pandemia ha acelerado la gran encrucijada del cine en el siglo XXI. Su convivencia y resistencia ante el crecimiento de las plataforma de streaming. El consumo audiovisual se halla en máximos históricos pero las salas de cine viven su peor momento. Desde su cierre en el confinamiento y reapertura progresiva e intermitente con limitación de aforo, la taquilla se ha desplomado en casi un 80%, complicando la supervivencia de muchos locales. Una de las principales causas es la falta de estrenos, de películas-reclamo, para que el público vuelva a las salas.

La mayoría de 'majors', las grandes compañías de distribución internacional, han aplazado una y otra vez sus blockbuster, han probado un modelo mixto o directamente se han pasado al streaming para dar salida a sus títulos. Esta incertidumbre ha hecho que, por ejemplo, la nueva de James Bond acumule un año y medio de retraso o que Disney se haya volcado en su plataforma y mantenga en suspenso el lanzamiento de sus grandes apuestas. Los únicos estrenos potentes del último año han sido 'Tenet' y 'Wonder Woman 1984', ambos de Warner, con resultados por debajo de lo estimado en taquilla. Todo eso, antes que la compañía en EEUU apueste por un estreno simultáneo en cines y streaming.

Ante esa situación, con semanas en que la cartelera apenas trae novedades, han sido las distribuidoras independientes quienes han mantenido su compromiso con las salas pese a la incertidumbre. Según cálculos de ADICINE, la Asociación de distribuidoras independientes, desde la entrada en la 'nueva normalidad' el 93% de los estrenos corren a cargo de estas compañías. "Creemos firmemente en la importancia de mantener una fuerte presencia del cine independiente como garantía de la diversidad cultural, imprescindible para promover la libertad de elección y la imaginación del espectador. Nos comprometemos a seguir trabajando en esta línea para que la oferta continúe creciendo en beneficio de la pluralidad, actualmente más necesaria que nunca. La distribución independiente estará con las salas mientras haya un solo cine abierto", defienden desde la asociación.

Las distribuidoras piden al Gobierno apoyo a través de TVE, con la compra de títulos independientes que garanticen esa pluralidad. Durante todos estos meses, han mantenido encuentros con el resto de asociaciones y exhibidores ante una tesitura endiablada para el sector. Un estudio sobre el comportamiento del público tras el confinamiento les ha ayudado, dicen, para saber qué películas funcionaban y encajaban en la programación en cines. Ante la progresiva recuperación conforme avance la vacunación está el efecto embotellamiento, con tantos títulos guardados en el cajón. “Cuando abran los cines habrá un tapón. Las películas de las majors, cuando las han necesitado, no han estado. Nosotros hemos estrenado un montón de películas. No pensamos que el futuro tenga que ser solo para nosotros, pero sí esperamos y creemos que las salas nos deben tener más en cuenta y sabrán todo el esfuerzo que estamos haciendo todas las compañías independientes de este país”, reclama Carles Rojano, vocal de la junta directiva.

“Los exhibidores se han dado cuenta de la excesiva dependencia de las majors, eso hará que sean más sensibles a nuestros productos. Esa posición del 75 o 80 de la taquilla, incluyendo los títulos comerciales españoles, les ha llevado a esta situación, tener pocos títulos competitivos”, añade Miguel Morales, el presidente de la asociación. “Los exhibidores están esperando a la caballería que nunca llega, y nosotros somos la milicia que intentamos que todos juntos superemos esta situación”, remata Enrique Costa sobre el panorama que se avecina.

Estas distribuidoras no solo han apostado por el mejor cine europeo, como la italiana 'Martin Eden', la alemana 'Ondina' o la francesa 'El oficial y el espía', sino que además han redoblado su apuesta por el cine español en un momento muy complicado para la industria. Los miembros que componen ADICINE han distribuido en 2020 un 50% más de películas españolas que el año anterior con un incremento proporcional en su recaudación -30% respecto al material patria de 2019- pese al desplome general de la taquilla. Muchas de esas producciones son las grandes favoritas para la próxima edición de los Goya, de hecho, cuatro de las cinco candidatas a mejor películas han pasado por salas gracias a distribuidoras independientes. Es el caso de 'Las niñas' (BTeam), 'Sentimental' (Filmax), 'Ane' (Syldavia) y 'La boda de Rosa' (Filmax). Además, se han encargado del lanzamiento de casi todas las películas con nominaciones, como 'No matarás' (Filmax), 'Nieva en Benidorm' (BTeam), 'Akelarre' y 'My Mexican Bretzel' (Avalon), 'Baby' (Festival Films) o 'Falling' (Caramel). En total, 75 títulos nominados.

Ante la gala telemática decidida por la Academia de Cine, los distribuidores respaldan esta edición por responsabilidad con la situación sanitaria. "Desde las nominaciones hemos podido reestrenar la películas, por ejemplo, 'Las niñas' han conseguido 13.000 espectadores más, las nominaciones ya han ayudado mucho a la película. A pesar de la gala sea online, esperemos que ayude a las películas. Es una decisión muy acertada", concluye Lara P. Camiña.