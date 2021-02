El director de cine Luis María Ferrández, acusado de acoso sexual

Hace ya tres años del Me Too, el movimiento de mujeres que denunció la situación de acoso y abuso sexual dentro de la industria de Hollywood, que se saldó con la detención del productor Harvey Weinstein. En España, hasta ahora ha había salido ningún caso en el cine español, pero sí en el mundo de la cultura, con las acusaciones de varias mujeres hacia el tenor Plácido Domingo.

Ahora el director Luis María Fernández ha sido señalado por varias mujeres. "Está todo en manos de mi abogada, pero esto no es cierto", dice a la Cadena SER. Fernández estuvo nominado al Goya por su corto Hemisferio, y dirigió el documental La pantalla herida. Se defiende así de las acusaciones de acoso que varias chicas, muchas de ellas alumnas en la Escuela TAI o la Universidad Francisco de Vitoria, tal y como denuncia el reportaje de El diario.

Uno de los perfiles que recoge las denuncias de esas chicas es el de Chacha Huang, actriz de origen asiático, que publicó en diciembre las capturas de conversaciones en WhatsApp con el director y otras chicas y los mensajes de otras chicas en la misma situación de ella, que habían conocido al director. En los mensajes, Ferrández le pide a una joven actriz quedar. Ella le dice que está muy ocupada y, finalmente, él responde que quería verla porque necesitaba a una chica asiática en un papel, pero que ya ha mandado un par de opciones a la directora de casting.

"Casi 2021 y todavía hay hombres que CREEN y PUEDEN hacer un casting o NO hacer un casting a las mujeres de esta manera", anunciaba hace cinco semanas y proponía crear un destacado de Me Too donde recogería "los comentarios y acusaciones" que le fueran mandando. Eso es lo que hace en los siguientes post, donde explica: "Nunca le pasa a una sola mujer! Aquí van algunas de las 31 acusaciones de momento sobre el mismo señor de mi último post y más casos sin nombre completo. Todas las acusaciones están en el Highlight METOO. Me irrita saber que tenemos que tener miedo de dar la cara y contar nuestras historias. Lo que me pasó no es grave, vale. Lo grave es que no es un caso aislado y que todavía hay gente que cree que esto es normal. BASTA!".

"Hola, yo también fui a esa universidad y en efecto es el mismo patrón que sigue con las alumnas", se puede leer en otro post en el que Chacha Huang expone un mensaje privado de otra chica que le pide que tape su nombre y su perfil y le da las gracias por su valencia. "Les escribe porque consigue su número en la ficha de alumnos y les vende la idea de llevarlas de meritorias en algunas películas o de meterlas en un casting", añade.

En total seis mujeres han denunciado a Luis García Ferrández en el reportaje de El Diario. En ellas hay varios testimonios de chicas que pasaron por sus clases y que sufrieron un patrón similar. Consiguió sus números, les escribió mensajes con el objetivo de quedar y cuando ella dieron largas él se enfadó y desapareció. Pero hay dos testimonios más en la noticia en las que dos chicas reconocen haber mantenido relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Para la Unión de Actores y Actrices supone un varapalo para la todas las mujeres. "Hay un problema de raíz y es que nuestras empresas, nuestras escuelas tienen que tener garantizados, en general, así como todas las productores de teatro o del audiovisual, planes de igualdad. Esos planes garantizan que podamos valorar el hecho del acoso en el mismo momento en que se da, que no tengan que salir las mujeres después en prensa a remover todo lo que les ocurre", dice su Secretaria de Igualdad Berta Ojea.

"Este director tiene la presunción de inocencia, pero no olvidemos que hay que darle la presunción de inocencia a las víctimas, que no denuncian porque es costoso. Una victimas siempre piensa qué está haciendo mal para que le pase eso", añade Berta Ojea. La Unión de actores y actrices recuerda que la asociación tiene un espacio de juristas para ayudar a las mujeres que lo necesiten.

Por su parte, la Escuela de cine TAI ha sacado un comunicado confirmando que fue profesor durante año y medio en nuestra institución y dejó de serlo en 2017. "En TAI somos muy conscientes de la relevancia de este tema y disponemos de un Departamento de Estudiantes que vela por la seguridad de nuestros estudiantes y a través del cual alumnas y alumnos pueden comunicarnos cualquier circunstancia que afecte a su normal desarrollo con total confianza y confidencialidad. Hemos animado, y seguimos haciéndolo, a que cualquier alumna afectada durante ese periodo en nuestra institución contacte con nosotros. Ante cualquier circunstancia constitutiva de delito, esta institución ofrece su total apoyo con todos sus recursos para la defensa de los miembros de su comunidad, reservándose el derecho de ser parte demandante en caso de un juicio", explican.