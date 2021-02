El Real Madrid está sumido en un momento muy delicado en lo deportivo y también en lo económico. El equipo que preside Florentino Pérez necesita coger fuerzas de cara a la trascendental eliminatoria de la Champions ante el Atalanta, con la renovación de Sergio Ramos encima de la mesa.

La situación del capitán madridista sigue enquistada y por el momento no hay novedades: ambas partes no se ponen de acuerdo en lo económico, aunque no todo es el dinero. Los miembros del Sanedrín de El Larguero ofrecieron su punto de vista acerca de lo mencionado.

Matallanas: "Ahora mismo el poder de Sergio Ramos en el vestuario está siendo determinante en el tema de su renovación. Por rendimiento deportivo no hay ninguna explicación para que Sergio Ramos haya iniciado este 2021 sin su contrato firmado. La pasta también, evidentemente, pero Florentino no quiere que maneje tanto".

Jesús Gallego: "¿Entonces si Florentino no quiere a Sergio Ramos en el Real Madrid, porque le ha hecho una oferta? Corre el riesgo de que le diga que sí. La última vez que Ramos le dijo que no al Real Madrid fue en Elche".

Antonio Romero: "Quiero recordar que esa oferta que dice Gallego, y que siguen sin reconocer de forma oficial en el entorno del futbolista, se produce en una conversación en una habitación de un hotel antes de jugar un partido de Liga en Elche. Ramos, más allá de un millón arriba o abajo, lo que considera es que el presidente del Real Madrid no tiene muchas ganas de que renueve porque le está tratando como un futbolista más. Es una evidencia que el Real Madrid está tratando la renovación de Sergio Ramos como la de un futbolista más. Cuando es una leyenda del Real Madrid".

Julio Pulido: "Sergio Ramos está en su derecho de considerar que se merece algo más que que le cojan en un pasillo de un hotel en Elche y que le comenten ahí la renovación. Cree que debe ser de otra forma".

Javier Herráez: "Sergio Ramos tiene dos grandes amigos en la plantilla del Real Madrid: Lucas Vázquez y Luka Modric. Casualmente los tres tienen que renovar, pero uno de ellos ha tenido la personalidad para aceptar la renovación y la rebaja salarial. Ramos manda, pero un amigo suyo como Modric, acepta la rebaja. Cada uno tiene que tomar sus decisiones por encima de que Ramos mande o deje de mandar".

Manu Carreño: "El Real Madrid, además de al Ramos futbolista, que cuando no está esa defensa hace aguas, necesita al Sergio Ramos capitán. Porque no hay jugadores con mando en plaza en esa plantilla. ¿Quién pega un grito? El Madrid necesita jugadores como Ramos en el campo y en el vestuario y, también es cierto que Ramos, debe saber que el presidente del Real Madrid es Florentino Pérez y que él es jugador y no directivo".