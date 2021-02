En un momento difícil en lo deportivo para el Real Madrid, que ha dejado atrás un mes de enero muy malo en cuanto a resultados, sigue habiendo una cuestión que preocupa tanto o más que la mala racha que atraviesan los de Zinedine Zidane: la renovación de Sergio Ramos.

Manu Carreño ha opinado en El Larguero sobre la difícil situación en la que se encuentran las negociaciones entre el capitán y el Real Madrid. "El Madrid necesita además de al Ramos futbolista, que es evidente que está imperial y que cuando no está, hace aguas la defensa, al Ramos capitán, porque no hay jugadores con mando en plaza como Ramos en esa plantilla. No hay más que ver los partidos, ¿quién manda? ¿Quién da un grito?", ha manifestado.

Sin embargo, el director de El Larguero también ha apuntalado: "El Real Madrid necesita jugadores como Ramos en el campo y en el vestuario y también es cierto que Ramos debe saber que Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y que él es jugador y no directivo".

"Donde se encuentren esos dos caminos en el punto medio será importante, además del acuerdo económico. Ramos debe saber quién manda en el Real Madrid y el Real Madrid debe saber, y creo que lo sabe, que necesita jugadores con el carácter y la autoridad de Ramos en el vestuario, se necesitan las dos partes", ha resaltado Carreño.