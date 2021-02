A Montse Bassa

Señora Diputada al Congreso por Gerona, adscrita al grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, qué éxito el de su moción para reabrir de urgencia la Mesa de Diálogo, la Ouija, hace un año en el trastero de Moncloa, apoyada por los coaligados del Gobierno y qué contundente su “nunca, nunca, nunca” a gobernar con el PSC. Recordaba al conde de Romanones diciendo “cuando digo nunca me refiero al momento presente”. Evite decir “de esta agua no beberé o este cura no es mi padre” y atienda a los números la noche del 14-F.